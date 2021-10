Chiquis Rivera : ça m’attriste d’être critiqué pour mon corps

.

Chiquis Rivera s’est ouverte pour parler de certains problèmes qui l’ont blessée, lors de sa participation au podcast « Sin Rodeos », de Jomari Goyso. La fille aînée de feu Jenni Rivera a révélé qu’elle ne s’inquiétait plus autant qu’avant lorsqu’elle marchait sur un tapis rouge, mais qu’elle était en colère et triste lorsqu’on lui reprochait son corps.

«Je me suis amélioré sur les tapis rouges, je ne suis plus aussi inquiet. Ce que je veux, c’est me sentir bien dans la robe. Mais, oui, cela me rend triste et en colère parce que si cette même robe était portée par une fille mince, taille 2 ou 4, ils ne la critiqueraient pas. Comme pour mes photos, je peux prendre la même photo qui fait une fille mince qui a son truc, mais j’ai aussi le mien, et ils me critiquent », a-t-il souligné.

Selon la chanteuse de 36 ans, la raison des critiques réside dans ses rondeurs. « Je l’ai déjà accepté, parce qu’ils voient ça vulgaire à cause de mon corps, c’est parce que j’ai un corps très sexy », a-t-il déclaré avant d’éclater de rire.

L’artiste est fière de son corps et affirme qu’elle veut responsabiliser les femmes pour que la même chose lui arrive. Il y a quelques jours, il a posté une séance photo montrant ses cuisses sur son Instagram. « Peut-être que je ne suis pas à votre goût, mais Dieu merci, car l’amour-propre n’est pas une exigence. »

Toujours sur son compte Twitter, il a ouvertement défendu la diversité des corps et répondu aux critiques. « Non. Je ne suis pas la femme mince que certains aimeraient peut-être voir dans une robe moulante, marchant sur un tapis rouge, mais ce que je suis, c’est une femme qui n’a pas peur des défis, de prendre des risques et d’essayer quelque chose de différent, hors du boîte. fréquents », a-t-il déclaré.

Dans un autre tweet, elle a posté : « Je suis une vraie femme, comme quoi. Une femme confiante, mais commençant par le cœur. Alors pour ceux qui trouvent facile de critiquer, je veux que vous sachiez qu’ils m’ont sans COJONES ! Face vers le haut Ainsi que @karolg je m’aime… et vous devriez aussi ».

je ne veux plus de polémiques

Au cours de la conversation, l’artiste a déclaré qu’elle aimerait laisser derrière elle les controverses qu’elle a eues dans sa vie. « Les gens peuvent penser que j’aime le scandale, mais s’ils me connaissaient tel que je suis vraiment : j’aime l’amour, la paix, je ne veux pas de problèmes. »

« Je veux être connu pour ma musique, mes projets, mes livres, pour les bonnes choses que je fais. Je ne veux pas me fâcher », a-t-il expliqué après avoir révélé qu’il connaît déjà la méthode pour éviter de tomber dans la polémique. « Il n’est pas nécessaire de répondre. Je suis très transparent, mais il y a des choses que je dois supporter ».