Chiquis Rivera, comment avez-vous surmonté la tragédie ?

La chanteuse et présentatrice de télévision Chiquis Rivera, vient d’annoncer qu’elle racontera tous les événements difficiles qu’elle a dû vivre et comment elle les a surmontés, dans ses mémoires « Invincible », qui seront mis en vente en février de l’année prochaine.

« Dépression. Anxiété. Angoisse. J’en parlerai et bien plus encore dans mes mémoires « INVINCIBLE ». Ce n’est pas un secret, j’ai vécu pas mal de choses dans ma vie, certaines qu’ils connaissent et d’autres que je n’ai jamais mises en lumière, jusqu’à ce que je commence à écrire ce livre », révèle l’artiste aux multiples facettes.

Dans une publication qui a été téléchargée sur son Instagram, Chiquis affirme qu’elle sera très honnête pour raconter tout ce qui lui est arrivé. «Je crois qu’il faut une honnêteté brutale non seulement pour changer des vies et inspirer les autres, mais aussi pour nous tenir responsables de nos actions. Oui, je suis tombé à genoux plus d’une fois au cours des 6 dernières années », a-t-il déclaré.

La chanteuse a souligné que malgré tout le mal qui lui est arrivé, elle ne s’est jamais victimisée. « Je suis venu dans ce monde pour prospérer, pas pour être victime de ce que j’ai vécu. Je n’aime pas perdre : si je ne gagne pas, j’apprends… et c’est ce qui me rend INVINCIBLE. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi ! », a-t-il souligné.

Dans une récente interview qu’elle a accordée à Telemundo à l’occasion de la première de son nouveau programme télévisé « Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera », diffusé sur NBC Universal, l’artiste a avoué à Rodner Figueroa que c’était sa mère qui lui avait inculqué elle de sortir Allez-y et ne soyez pas une victime.

La Chiquis regorge de projets. En plus de son livre, et faisant ses débuts en tant que productrice exécutive de sa nouvelle émission, elle vient de sortir un nouveau single « My Problem ».

MÈRE À DIX ANS ?

« J’ai dû devenir la mère de mes frères quand j’avais 10 ans. Je sentais que je devais vivre ma vie pour mes frères », a raconté Chiquis dans le premier chapitre de son émission télévisée.

La Chiquis est l’aînée de 5 frères et sœurs, Jacqueline, Michael, Jenicka et Juan Ángel. De son vivant, sa mère Jenni Rivera a raconté à plusieurs reprises que Chiquis est devenu son bras droit dès son plus jeune âge, l’aidant à élever ses enfants pendant qu’elle travaillait. Même ses frères ont reconnu plus d’une fois qu’ils voyaient leur sœur aînée comme une seconde mère.