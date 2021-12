Chiquis Rivera demande justice pour un prévenu accusé d’avoir tué 4 personnes Qui est-ce ?

.

Chiquis Rivera s’est joint à la campagne lancée sur les réseaux sociaux pour demander justice pour Roger Lázaro Aguilera, le Cubain condamné à 110 ans de prison pour avoir causé un crash qui a coûté la vie à quatre personnes, survenu à Denver, Colorado, en 2019.

Avec un total de trois images qu’il a téléchargées sur ses histoires Instagram, Chiquis a apporté son soutien au détenu, en faisant la promotion que davantage de personnes signent la pétition organisée sur la plate-forme Change.org, en faveur de la peine infligée au camion cubain. conducteur, lorsque la grâce ou la commutation est demandée en tant que temps purgé.

Rogel Lázaro Aguilera a heurté le camion cargo où il transportait du bois contre plusieurs voitures qui ont été arrêtées, alors qu’il circulait sur l’Interstate 70 à l’ouest de Denver. Dans l’accident, quatre personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées. Cependant, l’enquête du service de police de Lakewood a conclu que le Cubain n’était pas sous l’influence de drogues ou d’alcool au moment de l’accident. Le jeune homme n’avait pas non plus de casier judiciaire.

Ce lundi, le juge Bruce Jones a condamné Aguilera à 110 ans de prison, arguant qu’il avait pris « des décisions terribles et imprudentes, alors qu’il n’avait pas l’intention de nuire ».

La décision a provoqué la fureur de milliers de personnes pour avoir jugé la peine excessive, comparant le cas d’Aguilera à celui de Nikolas Cruz, le meurtrier de 17 élèves d’une école de Floride et qui n’a pas encore été condamné.

Chiquis n’est pas le seul artiste à avoir manifesté son soutien au jeune cubain, récemment J Balvin a partagé sur ses réseaux sociaux une photographie de Nikolas Cruz et Rogel Lázaro avec le message : « A gauche nous avons Nikolas Cruz, un meurtrier qui a tué 17 élèves de son école en Floride et en a blessé 14 autres en 2018 et n’a pas encore été condamné. A droite, nous avons Rogel Lázaro Aguilera, un garçon qui a eu un accident alors qu’il travaillait comme chauffeur de camion et a malheureusement causé la mort de 4 personnes en 2019, et a déjà été condamné à 110 ans de prison », a-t-il déclaré.

Dans l’initiative qui cherche à rendre justice aux Cubains, il est soutenu que «Cet accident n’était pas intentionnel ni un acte criminel de la part des conducteurs. Personne d’autre que l’entreprise de camionnage pour laquelle vous travaillez ne devrait être responsable de cet accident. L’entreprise était au courant des lois fédérales sur le camionnage mais ne s’y conformait pas. Rogel n’est pas un criminel ».

Jusqu’à présent, les signatures ont dépassé le million et on s’attend à ce que davantage d’artistes se joignent à la campagne qui cherche à rendre justice à Roger Lázaro Aguilera.

