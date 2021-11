Chiquis Rivera, devient Mystique pour Halloween

Chiquis Rivera ressemble à Mystique des X-Men à Halloween | Instagram

Tout au long de la journée, nous avons vu d’innombrables costumes à la fois dans la rue et sur les réseaux sociaux, facilement ce Halloween pourrait être l’un des plus mémorables, en particulier la tenue de Chiquis Rivera qui est devenu Mysique des X-Men.

La belle chanteuse fille de la disparue Jenni Rivera a partagé quelques photos et vidéos du processus de création de ce costume, qui était principalement de la peinture corporelle.

Image de balise Chiquis Rivera Elle s’est toujours caractérisée par son indépendance et dans une certaine mesure son audace dans ses publications, car malgré qu’elle soit une belle fille ronde, certaines personnes ont tendance à la critiquer, notamment sur ses réseaux sociaux.

Pourtant, pour l’interprète de « Paloma Blanca » et ex-femme de Lorenzo Méndez, c’est quelque chose avec laquelle elle vit depuis quelques années, alors que sa mère, la diva du groupe, était encore en vie.

Il y a deux heures, il a commencé à partager du contenu lié à ce curieux costume de l’un des personnages les plus emblématiques de cette saga, et aussi l’un des costumes les plus compliqués à reproduire.

Tout d’abord, elle a partagé quelques photos de l’endroit où elle pose, son look, bien qu’il ne soit pas aussi élaboré que dans le film de 2000 où le maquillage de Mystique a pris des heures, n’a pas changé de nombreuses années plus tard.

Vous vous souviendrez peut-être de deux actrices qui ont donné vie à ce personnage sur grand écran, la première étant Rebecca Romijn et Jennifer Lawrence.

Cette fois c’était Image de balise Chiquis Rivera qui nous a ramené le personnage, ne serait-ce que pour impressionner ses fans cet Halloween.

Dans un autre post encore plus récent d’il y a 35 minutes, il a partagé une petite partie du processus qu’il a dû suivre pour s’incarner et se montrer sur son Instagram.

Avec quelques décalcomanies sur son visage et sa peau, en plus de son corps peint en bleu et de la perruque rousse évidente, c’est ce qui complétait le look, avec lequel elle a sans aucun doute laissé plus d’un excité de la voir.

Tous les super-héros ne portent pas de cape ! Costume mystique inspiré de la nièce Luna Bear (je veux qu’elle pense que je suis cool LoL) », a commenté Chiquis Rivera.

Pour le moment, ses fans l’ont aimé 163 236 fois, en termes de commentaires, il en a déjà 1 672 et sans aucun doute, ceux-ci continueront d’augmenter bientôt.