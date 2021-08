Chiquis Rivera dévoile sa silhouette et plus pour les réseaux sociaux | Instagram

La belle Chiquis Rivera a ses fans plus qu’excités, ceci après que la fille de Jenni Rivera a décidé de découvrir sa silhouette pour montrer cela et plus sur les réseaux sociaux à travers une séance photo.

Janney Marin Rivera il a posé depuis une belle plage en profitant du soleil, du sable et de la mer pour compléter son énorme beauté. Chiquis Rivera a choisi un maillot de bain deux pièces assez petit avec un imprimé et un vêtement tissé par-dessus.

Image de balise Chiquis Rivera Elle a mis en valeur ses courbes au maximum avec cette tenue et en a profité pour dévoiler sa silhouette et montrer davantage son anatomie imposante pour ses plus fervents followers, qui n’ont pas hésité à compiler la séance photo pour la garder sur un compte Instagram pour les fans. .

La séance photo qui semble donner de plus en plus de l’ex de Lorenzo Méndez au fur et à mesure que l’image passe, montre Chiquis de face, de profil et même de dos, ceci pour que les internautes puissent apprécier sa beauté sous tous les angles.

ADMIRER LA BEAUTÉ DE CHIQUIS ICI

La femme d’affaires également a ébloui principalement dans deux photographies, celle de face et celle de dos, dans lesquelles elle a décidé de dévoiler un peu la presse supérieure pour exposer ses charmes voluptueux et célèbres.

On parle beaucoup du poids et de l’anatomie de Chiquis Rivera, mais si quelque chose est plus que clair, c’est qu’elle se fiche de ce qu’ils vont dire et qu’elle connaît une jeune, belle et belle femme, se montrant donc telle qu’elle est toute une fierté pour elle.

L’interprète d’Anímate y verás ne se soucie pas d’avoir des vêtements ou non, pour elle sa sécurité, son intelligence et ses courbes sont le meilleur qu’elle puisse apporter ; définitivement, c’est devenu une icône à suivre pour de nombreuses femmes.