Chiquis Rivera en polémique avec son ancien Lorenzo Méndez

.

Encore une fois, la polémique hante Chiquis Rivera. La chanteuse et animatrice de télévision de 39 ans a suscité le débat sur les réseaux sociaux en raison d’une grande coïncidence : elle a créé sa nouvelle chanson « Anyone » exactement le même jour que son ex-mari, Lorenzo Méndez.

Le chanteur de 34 ans a sorti le single « Baílame suavecito », avec Jessica Díaz, sa partenaire de danse dans l’émission de téléréalité Así se Baila de Telemundo, et avec qui il a eu une relation amoureuse, bien qu’ils affirment qu’ils ne sont pas en couple. .

Écoutez la chanson de Jessica Díaz et Lorenzo Méndez ici

Chiquis Rivera a commencé à annoncer la première de « Anyone » il y a quelque temps, et il y a plus d’une semaine, il a annoncé la date exacte de la première : le 29 octobre. « Si vous me traitez bien, nous pourrions passer toute la nuit » – CAULQUIERA. NEW MUSIC / NUEVA MUSICA le 29 octobre », a-t-il posté sur son compte Instagram.

De son côté, Lorenzo Méndez n’a fait aucune annonce avant le 29 octobre, jour même de la sortie de sa chanson. « DEHORS MAINTENANT! BÁILAME SUAVECITO avec @jessicadiazmx », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Malgré le fait qu’en analysant les dates, il est clair que Chiquis a fait l’annonce avant son ex, cette fois la polémique n’est pas partie d’elle, mais ses propres followers sont venus la défendre de la vague de commentaires à son encontre pour prétendument » intentionnellement sortir sa chanson le même jour que son ex. »

Regardez la vidéo de n’importe qui ICI

« Si vous êtes une mauvaise femme… vous espériez que Lorenzo sortirait sa chanson avec Jessica et pour le plaisir vous la sortirez le même jour… ils ont prévenu à l’avance et zaz ! Toi aussi … celui qui agit mal le tamale pourrit et ta chanson passera inaperçue comme celle que tu as eue avec thalia et bg qui ne t’ont même pas soutenu », était l’un des commentaires négatifs que Chiquis a reçu sur son compte Twitter , où il a été accusé d’avoir tenté de boycotter votre ex.

Chiquis, qui est restée fidèle à sa détermination de rester à l’écart de la controverse, a répondu par un message positif. « Je souhaite amour, paix et succès à ceux qui m’ont souhaité du mal. Que Dieu leur donne ce dont ils ont besoin pour être heureux », a-t-il écrit sur la même plateforme.

Ses fidèles partisans ont clairement indiqué que Chiquis était exempt de toutes mauvaises intentions. « J’ai fait mes recherches. Elle l’a annoncé il y a des semaines et encore la semaine dernière avec Jomari Goyso sur son podcast. Alors Lorenzo l’a copiée, n’est-ce pas ? Il savait qu’elle allait sortir la chanson et d’ailleurs elle va sortir sa chanson le même jour », a écrit un internaute.

Jouer

Chiquis – N’importe quiChiquis – « N’importe qui » (vidéo officielle) Écoutez plus de musique Chiquis sur : Spotify : open.spotify.com/artist/5QcHBpoxrY7vx3ulMKEvTS?si=lMhtWpgwRPiH1g25xUahOg Apple Music : music.apple.com/us/artist/chiquis-rivera/ 942096154 Abonnez-vous ici : ChiquisOnline – YouTube Suivez Chiquis : Instagram : Chiquis (@chiquis) • Photos et vidéos Instagram Facebook : Chiquis | Facebook fonovisa.lnk.to/Anyone #Chiquis #Anyone #Cumbia #RegionalMexicano #BossBeeNation # 2021-10-29T04: 00: 09Z

La preuve que les followers de Chiquis ont utilisé pour prouver son innocence était le record laissé après sa participation au podcast Sin Rodeos, de Jomari Goyzo, où l’artiste a effectivement annoncé qu’elle sortirait la chanson « Anyone » fin octobre.

« La vidéo est très sexy. C’est plus sexy que mes autres vidéos, dans celle-ci je portais un short », a souligné Chiquis dans la dernière partie de son interview, il y a plus de deux semaines.

Écoutez le podcast complet ici : La nouvelle vie de Chiquis