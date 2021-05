Chiquis Rivera et Emilio Sánchez ont confirmé leur romance avec une photo – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Après des semaines de spéculation, Chiquis Rivera a confirmé sa romance avec le photographe Emilio Sánchez, après que le jeune homme a partagé une photo du couple en train de s’embrasser. C’était la première fois qu’ils partageaient quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux.

Depuis son compte Instagram, Emilio Sánchez a partagé un cliché du couple en train de s’embrasser. Dans le post, il a écrit « Chiquis, je t’aime. Plus que tout dans ce monde ». Bien que pour le moment la photo ne soit pas disponible dans son profil, car elle aurait été supprimée.

Le photographe multi-stars a ensuite partagé une histoire avec Janicka López, la sœur de Chiquis Rivera, qu’il aurait remerciée d’avoir réuni le couple.

Tout indique que la possibilité d’une réconciliation entre « Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez était loin et que la nouvelle idylle de Chiquis est de plus en plus forte. Rien que ce week-end, lors de l’anniversaire d’Emilio, l’artiste a dédié quelques jolis mots à sa compagne.

Depuis ses réseaux sociaux, la collaboratrice de Becky G et d’autres stars de stature internationale a publié une photographie avec Janney Marín, du vrai nom de “Chiquis”, et a expliqué que ce serait son cadeau le plus précieux pour ce nouvel anniversaire.

“Tout ce que je veux pour mon anniversaire, c’est un …”, écrivait le photographe à côté d’une image dans laquelle il est apparu en train de planter un baiser sur la joue du lauréat d’un Grammy Latin l’année dernière.

La photographie a immédiatement fait sensation, car jusqu’à présent, les deux avaient nié la possibilité d’une romance. Avant le geste d’Emilio, Chiquis a répondu par un commentaire extrêmement caramélisé et épicé : “Vos souhaits sont mes ordres”, a-t-il écrit à côté d’un emoji pêche, peut-être lié à une partie de son corps.

Sur la photo, Janicka López a également écrit un message qui a confirmé ce que l’on soupçonnait déjà depuis quelques semaines : “Eh bien, vous l’avez déjà”, a-t-elle dit, provoquant la surprise des followers de la chanteuse, qui ont réagi au commentaire avec des centaines de “moi aime”.

Malgré ce geste romantique clair et le fait que sa cour était désormais confirmée, lors d’une interview avec le magazine Despierta América, la chanteuse controversée et célèbre a assuré qu’Emilio n’était qu’un ami, avec qui elle voulait profiter de la célébration de sa naissance.