Chiquis Rivera était maman à 10 ans ?

La chanteuse et compositrice Janney Rivera, mieux connue sous le nom de Chiquis Rivera, a ouvert son cœur dans son nouveau programme télévisé « Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera », avec des mots émouvants sur sa maternité précoce.

Dans un aperçu du premier chapitre de la production, qui débute aujourd’hui sur NBC Universo, la fille de la défunte chanteuse Jenni Rivera, a avoué qu’elle était devenue la mère de ses frères à l’âge de 10 ans.

Ses déclarations ont été faites après avoir appris l’histoire d’une des premières participantes à son programme : Une jeune femme qui « a dû devenir adulte avant l’heure à cause des coups de la vie », et à qui l’équipe de professionnels du programme va venir en aide en fournir les outils pour réussir dans la vie.

« Je le comprends, car j’ai dû devenir la mère de mes frères quand j’avais 10 ans. J’ai senti que je devais vivre ma vie pour mes frères », a déclaré Chiquis, qui en plus d’animer l’émission fait ses débuts en tant que productrice exécutive.

Deuxième mère

La Chiquis est l’aînée de 5 frères et sœurs, Jacqueline, Michael, Jenicka et Juan Ángel. De son vivant, sa mère Jenni Rivera a raconté à plusieurs reprises que Chiquis est devenu son bras droit dès son plus jeune âge, l’aidant à élever ses enfants pendant qu’elle travaillait. Même ses frères ont reconnu plus d’une fois qu’ils voyaient leur sœur aînée comme une seconde mère.

Une carrière aux multiples facettes

Chiquis Rivera, actuellement âgée de 36 ans, avait 27 ans lorsque sa mère est décédée tragiquement et, à ce jour, elle n’a pas d’enfants biologiques. Elle a commencé sa carrière artistique en 2014, après la sortie de son premier single intitulé « Paloma Blanca », et depuis lors, elle a développé plusieurs facettes professionnelles, étant femme d’affaires, compositrice, participante à l’émission de téléréalité « The Riveras » et maintenant ses débuts en tant que cadre. producteur et animateur de sa propre émission de télévision.

« Je suis très heureux de cette nouvelle étape de ma vie. Ma passion est de rendre les gens heureux. « The Best of you with Chiquis » fait partie de ma mission, pouvoir aider les autres. Ils m’ont toujours inculqué que les bénédictions que Dieu nous donne doivent être partagées. Je sais que je ne peux pas le faire seul et c’est pourquoi avec mon équipe d’experts, nous aiderons à transformer la vie des gens pour réaliser leurs rêves », a-t-il récemment révélé après avoir souligné qu’avec son équipe, ils contribueront à améliorer la vie des hommes et des femmes.

« Sentez-vous bien, vivez en bonne santé et regardez incroyable à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec la bonne attitude, une vraie transformation est possible. Il n’y a rien de mieux que de découvrir la meilleure version de vous », souligne-t-il dans la promotion de l’espace.