Chiquis Rivera explique pourquoi elle s’est fâchée contre sa grand-mère

Chiquis Rivera a toujours dit qu’elle était très protectrice envers ses quatre jeunes frères et sœurs. À plusieurs reprises, elle a clairement indiqué que quiconque fait quelque chose de mal à Jacqie, Jenicka, Jhonny ou Michael le fait aussi à elle.

Selon les déclarations faites par l’artiste sur son podcast Chiquis and Chill, l’éloignement qu’elle vit actuellement avec sa grand-mère maternelle, plus connue sous le nom de Doña Rosa, est due en grande partie aux déclarations qu’elle a faites il y a quelques mois à propos de son frère Johnny, quand Il a demandé un compte rendu de la gestion de sa mère par ses oncles Rosie et Juan.

À cette occasion, la mère de Jenni Rivera a pris la défense de ses enfants et les commentaires qu’elle a faits sur son plus jeune petit-fils n’étaient pas des meilleurs.

« Si Johnny, le plus jeune fils de Jenni, demande un audit, c’est parce qu’il est obligé de dépenser tout son argent. Vous attendez plus d’argent pour continuer à dépenser. Car ici, ils n’ont pas fonctionné comme il se doit. Ceux qui ont travaillé ont été mes enfants, qui ont été Rosie et Juan « , a-t-il déclaré dans des déclarations faites sur sa chaîne YouTube et reproduites dans le programme Hoy Día sur Telemundo.

Doña Rosa a souligné son agacement face à la demande faite par ses petits-enfants de clarifier la gestion de l’argent. « Et si Rosie et Juan sont innocents, que vont-ils faire ? s’excuser? Allez-vous vous excuser auprès de votre grand-mère pour l’avoir entre le marteau et l’enclume entre vos enfants et petits-enfants ? (…) J’espère qu’ils le feront », a-t-il conclu.

Pour sa part, Chiquis a récemment confirmé qu’elle continuait d’être éloignée de sa grand-mère. « C’est vrai que je suis éloigné de ma grand-mère (…) Je suis très protecteur envers mes frères et si quelqu’un leur fait du mal, ils me font aussi du mal. Elle a fait des déclarations publiques sur Johnny et Jenicka, elle a aussi dit des choses sur moi sans nous en parler avant », a-t-il déclaré dans son podcast.

Chiquis a été agacée lorsque sa grand-mère a insinué que ses frères et sœurs ne cherchaient que de l’argent. Pour sa part, Doña Rosa a pris comme une véritable attaque la demande de comptabilité pour établir comment la fortune laissée par Jenni Rivera a été gérée et comme une lionne entière, elle est sortie pour défendre ses enfants, soulignant que Rosie et Juan sont totalement honnêtes. les gens, et ils ont fait un excellent travail de gestion.

Bien sûr, Chiquis a assuré que bien qu’elle soit éloignée de sa grand-mère, elle l’appelle pour savoir comment elle va. Se pourrait-il qu’ils se retrouvent bientôt ?

