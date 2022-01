Chiquis Rivera explose contre sa famille et prétend que quelqu’un leur a volé.

.

Chiquis Rivera n’a plus supporté de garder le silence et, à travers un live sur son compte Instagram, a raconté en détail les raisons qui l’ont amenée à s’éloigner à jamais de ses oncles Rosie et Juan, et de sa grand-mère maternelle Doña Rosa.

La fille aînée de Jenni Rivera a commencé l’émission en expliquant qu’elle se sentait obligée de s’exprimer et de défendre ses quatre frères et sœurs de tous les mauvais commentaires qui ont été faits à leur sujet, après le départ de sa tante Rosie Rivera en tant que directrice exécutive des entreprises de sa mère.

« Avant d’être artiste, je suis une femme, je suis une sœur, je suis une fille, et certains propos que peut-être certains d’entre vous ont fait sur tout ce cirque m’ont fait mal, car oui, c’est un cirque. Malheureusement, ma famille est devenue un cirque, ça me rend triste, c’est pour ça que je n’ai pas voulu agrandir ça, parce que j’ai honte, j’ai pitié des autres, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, m’est fait de très mauvais goût. Beaucoup de choses ont été dites sur mes frères que je n’aime pas, qui me font mal et je dois sortir et parler pour eux, car maintenant ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien dire », a-t-il expliqué, faisant référence à l’accord que son quatre ont dû signer des frères et sœurs avec leur tante Rosie pour qu’elle accepte de se retirer de l’administration de la succession de Jenni Rivera.

Selon Chiquis, Rosie Rivera aurait demandé 85 000 dollars en échange de la cession du contrôle des sociétés à Jaqie Rivera, et aurait également fait signer à ses frères un accord de confidentialité qui les empêche de faire référence à la situation, en plus de publier un Communiqué dans lequel Rosie Rivera était libérée de tout mauvais jeu d’acteur.

« Hier, cette déclaration est sortie avec laquelle je n’étais pas d’accord, mais j’ai dit que je ne voulais pas de problèmes, nous devons le faire, … maintenant ils disent que Johnny est ingrat, et ça fait mal parce qu’ils ne connaissent pas la vérité sur choses et comment nous sommes restés silencieux. Ils peuvent penser à beaucoup de choses mais je suis là pour leur dire la vérité », a-t-il déclaré.

La chanteuse de 36 ans a déclaré avoir récemment appris qu’il y a deux ans, une personne très proche de sa tante Rosie volait la société Jenni Rivera Fashion.

« Rosie savait, a-t-elle dit à ma sœur Jacqie. Selon Rosie, elle a payé cet argent, je pense que c’était environ 80 000 $ qui ont été volés, selon Rosie, elle a tout payé. Quand ma sœur a demandé au comptable ce qu’ils allaient en faire, il a répondu qu’ils allaient prétendre que c’était un prêt, parce que l’argent était remboursé. Mais ce n’était pas bon », a-t-il déclaré.

Chiquis regrettait les actions de sa tante. « Peut-être que Rosie n’est pas une voleuse à l’étalage, peut-être que Rosie n’a pas volé, mais elle n’était pas honnête, elle n’a pas dit à mes frères ce qui s’était passé. Cela m’a fait très mal », a-t-il déclaré après avoir donné un indice direct sur la personne qui a volé.

« Rosie a dit pendant des années qu’elle n’était plus heureuse dans ce poste (PDG), que cela a ruiné sa vie, son mariage, et maintenant je sais pourquoi cela a ruiné son mariage, vous êtes très intelligent, ou dois-je dire quel nom Est-ce qu’il volait l’argent ? », a-t-il souligné.

D’autre part, elle a affirmé qu’elle n’avait pas accepté d’accepter de donner de l’argent à sa tante Rosie pour qu’elle renonce à son poste. « Ce n’est pas bien pour moi que Rosie demande de l’argent pour partir, j’ai dit à mes frères » Je ne suis pas d’accord, ne lui donne rien, pourquoi ? s’il a déjà été payé ».

Concernant la relation avec sa grand-mère « Doña Rosa », Chiquis a souligné qu’ils avaient pris leurs distances en raison de ses commentaires. «Ma grand-mère m’a dit personnellement que nous ne voulions que l’argent et le pouvoir de Jenni Rivera, qu’à son avis nous avions foiré l’héritage de ma mère, et c’est bien son opinion, mais je connais mes frères. Ce n’est pas l’argent, ce n’est pas le pouvoir, nous ne voulions pas de l’argent ou de la responsabilité d’avoir le contrôle des entreprises », a-t-il expliqué.

L’artiste est tombée en panne à plusieurs reprises et a souligné qu’elle était fatiguée des actions de ses oncles, anticipant que maintenant son oncle Juan leur demandait plus de 300 000 dollars.

« S’ils sont contents qu’ils n’aient plus cette responsabilité, laissez-nous tranquilles, arrêtez de parler, concentrez-vous sur vos affaires, ma mère les a déjà assez aidés, depuis qu’ils étaient petits, je l’ai vu, j’ai donné de l’argent à Juan et Rosie, ma maman s’est occupée d’eux toute leur vie, pourquoi en veulent-ils plus ? laissez-nous tranquilles, vivons notre vie, travaillons, arrêtons de demander », a-t-il dit après avoir souligné avec insistance qu’il ne considérait pas qu’il devrait s’excuser auprès de sa tante Rosie. « , a-t-il souligné.

