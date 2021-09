Chiquis Rivera exposée, son maillot de bain l’a trahie | Instagram

A la veille de son mariage avec Lorenzo Méndez, les médias sont restés derrière Chiquis Rivera, mais c’était en télé-réalité Les Riveras où ils montraient tout, même leurs charmes.

C’était dans un épisode de la série sur la vie de Jenni Rivera et sa famille qui est apparu le moment où le maillot de bain de Janney Marin Rivera il l’a trahie et a fini par montrer complètement une de ses courbes.

Apparemment, Chiquis Rivera fêtait la fin de son célibat dans un joli petit maillot de bain blanc deux pièces lorsqu’elle marchait avec ses amis, la tenue s’est déplacée et quelque chose d’autre est sorti.

Le célèbre chanteur s’est étonné mais n’a pas fait le plus grand bruit et a remis le vêtement à sa place, une situation qui a altéré les pulsations des téléspectateurs et des internautes qui reviennent voir la scène.

Chiquis et sa famille ont vu les rencontres dans un tumulte énorme à l’approche de leur mariage avec l’ancien chanteur de La Original. Même les célébrités ont gardé les détails et même la date et l’église dans lesquelles leurs vies s’uniraient dans le plus grand secret.

Tout est devenu incontrôlable lorsque cette information a été divulguée à la presse et que la famille a voulu induire en erreur ; cependant, les médias ont fini par trouver la date et le lieu spéciaux. Le compositeur également ne voulait pas céder et était très couvert et sans accessibilité aux médias.

Chiquis Rivera a assuré qu’ils voulaient garder quelque chose de si spécial et intime, tandis que beaucoup ont assuré que tout était parce que l’exclusivité serait pour leur émission de téléréalité. A l’extérieur de l’église, il y avait un grand désordre dû à la lutte des caméras pour obtenir des images.

Le mariage entre les chanteurs n’a pas duré et les deux ont divorcé après une deuxième séparation et au milieu de rumeurs selon lesquelles Lorenzo Méndez était un “maintenu” et qu’il ne traitait pas bien sa femme non plus.