Chiquis Rivera : j’ai peur d’avoir un enfant

La Chiquis Rivera aux multiples facettes a avoué que même si elle aimerait être mère, elle a peur d’avoir un bébé. Les déclarations ont été faites sur le podcast « Sin Rodeos », animé par son grand ami, le styliste Jomaru Goyso.

« Je sais que tu veux être mère, mais as-tu rêvé d’avoir un enfant ? Goyso lui a demandé, ce à quoi la fille aînée de Jenni Rivera a répondu. « Jamais. J’ai peur d’avoir un bébé, parce que j’aime tellement ce que je fais, ma carrière… Je vis enfin ma vie et j’ai peur d’avoir un bébé et que tout s’arrête », a déclaré le chanteur de 36 ans et hôte de télévision.

« Je sais que je vais faire une très bonne mère. J’y ai pensé plusieurs fois, je vois beaucoup de femmes (artistes) qui se présentent avec leur ventre, et je pense « peut-être que je peux le faire », mais je ne sais pas », a-t-elle souligné après avoir confirmé que la relation avec elle petit ami continue (photographe Emilio Sánchez ).

Au cours de la conversation, la chanteuse a révélé qu’elle suit une thérapie et qu’elle a un mentor vers qui elle peut toujours s’adresser, quelle que soit l’heure. « En thérapie, j’ai découvert que j’avais peur de l’abandon, je ne le savais pas. J’ai aussi appris que lorsque je sens que quelqu’un va me faire du mal, je veux d’abord reculer », a-t-il déclaré.

Enfin, lorsqu’on lui a demandé s’il devait à nouveau rencontrer l’un de ses partenaires et le traiter différemment, qui choisirait-il, Chiquis a fait une confession révélatrice.

« Je reverrais mon premier petit ami. Il a été le premier à demander ma main, j’avais 21 ans et ma mère l’aimait. Je n’étais pas prêt et je lui ai brisé le cœur. C’était un homme très bon. Maintenant, il est marié, a 3 enfants et je pense toujours à lui. J’ai appris que j’étais très fort, ce que je disais devait être fait », a-t-il affirmé.

Dans les déclarations faites dans le premier chapitre de son nouveau spectacle « Lo Mejor de Ti con Chiquis Rivera », l’artiste a révélé que lorsqu’elle était très jeune, elle a dû assumer des rôles d’adultes.

« J’ai dû devenir mère de mes frères à l’âge de 10 ans. Je sentais que je devais vivre ma vie pour mes frères et sœurs », a-t-il raconté à propos de l’époque où sa mère, la regrettée chanteuse Jenni Rivera, devait travailler et déléguer une partie de la garde de ses quatre frères et sœurs : Jacqueline, Michael, Jenicka et Juan. Ange.