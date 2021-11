Chiquis Rivera : j’ai peur de l’abandon

.

Avoir une carrière réussie en tant que chanteuse, animatrice de télévision et femme d’affaires n’a pas suffi à libérer Chiquis Rivera d’une peur qu’elle avait toujours eue sans le savoir. Comment avez-vous trouvé? grâce à ses séances de thérapie.

La fille aînée de la défunte chanteuse Jenni Rivera, révélée lors de sa participation au podcast Sin Rodeo, par l’experte beauté et style, Jomari Goyso, qui assiste régulièrement à des séances de thérapie et que cela l’a beaucoup aidée dans sa vie.

« En thérapie, j’ai découvert que j’avais peur de l’abandon, et que je ne savais pas. J’ai aussi appris que quand je sens que quelqu’un va me faire du mal, je veux d’abord flancher », a-t-il déclaré après avoir avoué qu’il avait un mentor vers qui il pouvait se tourner à tout moment.

Bien que Chiquis n’ait pas approfondi les facteurs qui motivaient sa peur de l’abandon, elle a admis que le simple fait de pouvoir parler de tous les moments difficiles qu’elle a dû vivre lui a permis de se sentir mieux émotionnellement.

« Le passé est lourd, mais quand vous apprenez à faire ce que vous avez à faire jour après jour, vous lâchez le poids et vous vous sentez mieux. C’est si bon de pouvoir parler et de le faire sortir », a-t-il souligné à propos de ses séances de thérapie professionnelle. Selon la célébrité, si elle devait demander conseil à quelqu’un, elle demanderait certainement à son mentor.

Une autre peur que Chiquis a avoué avoir est la maternité. « J’ai peur d’avoir un bébé, parce que j’aime tellement ce que je fais, ma carrière… Je vis enfin ma vie et j’ai peur d’avoir un bébé et que tout s’arrête », a déclaré le 36 -ans chanteur et animateur de télévision. Cependant, l’artiste a déclaré qu’elle savait qu’elle serait une bonne mère.

D’après les déclarations que l’interprète de « Anyone » a faites à l’occasion de la première de son émission télévisée « Lo Mejor de tu con Chiquis » sur NBC Universo, elle a toujours joué un rôle très maternel auprès de ses frères.

« J’ai dû devenir mère de mes frères à l’âge de 10 ans. Je sentais que je devais vivre ma vie pour mes frères », a-t-il raconté à l’occasion, évoquant la façon dont il veillait sur ses frères pendant que sa célèbre mère travaillait.

Dans la conversation avec Jomari Goyso, elle a souligné qu’à ce jour, elle est la matriarche parmi ses 4 frères et sœurs plus jeunes. « Quand ma mère est partie, j’ai endossé le rôle de matriarche de mes frères. Jusqu’à aujourd’hui, je m’inquiète pour eux. Mon canapé de vie me dit que je devrais couper le fil, mais je ne pense pas pouvoir le faire », a-t-il admis.