Chiquis Rivera lance une émission télévisée

.

Chiquis Rivera est heureux d’un nouveau projet. La chanteuse présentera ce jeudi l’émission Lo Mejor de Ti avec Chiquis Rivera, qui sera diffusée sur la chaîne de télévision Universo du réseau NBC. Dans l’espace, la fille de la défunte chanteuse Jenni Rivera, sera non seulement en charge de la direction, mais sera également la productrice exécutive.

« Derrière chaque visage, il y a une histoire et dans chaque histoire une opportunité. Avec une équipe d’experts, nous vous donnerons des conseils utiles et accessibles. Nous allons transformer des vies de l’intérieur », a déclaré le candidat à l’émission de téléréalité de NBC The Riveras.

La chanteuse explique que dans cette nouvelle facette elle pourra faire ce qui lui remplit le plus le cœur. « Ma passion est de rendre les gens heureux. Le meilleur de vous avec Chiquis fait partie de ma mission, pouvoir aider les autres. On m’a toujours enseigné que les bénédictions que Dieu nous donne doivent être partagées. Je sais que je ne peux pas le faire seul et c’est pourquoi avec mon équipe d’experts nous aiderons à transformer la vie de certaines personnes pour réaliser leurs rêves. Je suis très heureux de cette nouvelle étape de ma vie ».

L’émission télévisée compte plusieurs professionnels, chacun spécialisé dans des domaines différents, et ensemble ils s’attacheront à aider à retrouver la confiance nécessaire pour réussir et aller de l’avant. « Sentez-vous bien, vivez en bonne santé et regardez incroyable à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec la bonne attitude, une vraie transformation est possible. Il n’y a rien de mieux que de découvrir la meilleure version de vous », confie l’artiste de 36 ans.

VIDEO LE NOUVEAU PROJET DE CHIQUIS RIVERA

Jouer

Le meilleur de vous avec Chiquis2021-10-05T06: 23: 45Z

Chiquis a révélé à quel point son équipe est précieuse dans ce nouveau défi. « Il y a une très belle énergie entre nous tous et on ne se comprend pas, on a tous la même mission, qui est de faire ressortir le meilleur des gens », a-t-il souligné.

Dans un aperçu du programme, vous pouvez voir une partie de la première histoire qui sera développée, avec laquelle Chiquis admet qu’elle se sent assez représentée. « Il s’agit d’une jeune fille de 18 ans qui, à cause des coups de la vie, a dû devenir adulte très rapidement. Quelque chose que je comprends car j’ai dû devenir la mère de mes frères quand j’avais 10 ans. J’ai senti que je devais vivre ma vie pour mes frères ».

Tout indique que ce nouveau projet n’éloignera pas Chiquis de la musique. Sur son compte Instagram, elle continue de promouvoir son nouveau single intitulé « Mi problema », qui commence par des mots inspirants de l’artiste. « La vie est pleine de leçons. Alors ne regrettez pas les décisions que vous prenez, car il n’y a pas de mauvaises décisions, il n’y a que des enseignements ».

VIDEO REGARDER LE SINGLE DE CHIQUIS RIVERA

Jouer

Chiquis – Mi ProblemaVidéo musicale de Chiquis interprétant Mi Problema. Fonovisa; © 2021 UMG Recordings, Inc. vevo.ly/2gOy092021-08-27T04:00:12Z