Chiquis Rivera montre ses courbes dans un costume de méchant

Chiquis Rivera a déclenché une avalanche de commentaires sur son compte Instagram après avoir publié une vidéo avec l’étape par étape de sa transformation en méchant mutant. La chanteuse et animatrice de télévision s’est inspirée de l’idée d’une de ses nièces de donner vie à Mystique, le personnage des X-Men.

Montrant ses courbes et seulement la partie inférieure d’un maillot de bain, l’artiste a subi une peinture corporelle ou une peinture corporelle professionnelle, ce qui a touché plus de 4,9 millions de followers. « Tous les super-héros ne portent pas de capes ! #Costume mystique inspiré de la nièce Luna Bear. Je veux qu’elle pense que je suis cool lol « (Tous les super-héros ne portent pas de cape ! Costume mystique inspiré de ma nièce Luna Bear. Je veux qu’elle pense que je suis cool) », a-t-il écrit sur son compte officiel.

La vidéo de sa transformation en méchante mutante a choqué ses followers :

« Meilleur costume d’Halloween de l’année », « Je l’adore ! » et « Waouh ! Tu as l’air si bien », étaient certains des commentaires de ses followers. Même son amie, la styliste et juge de Nuestra Belleza Latina (Univisión), Jomari Goyso, a commenté l’artiste : « Comme c’est bien ma cousine ».

La chanteuse de 36 ans regorge de projets professionnels, et ces jours-ci, elle a attiré l’attention sur la grande coïncidence qui s’est produite le 29 octobre, lorsqu’elle a sorti son nouveau single « Anyone ». Ceci, car le même jour, son ex-mari le chanteur de 34 ans, Lorenzo Méndez, a sorti la chanson « Baílame suavecito », avec Jessica Díaz, sa partenaire de danse dans l’émission de téléréalité Telemundo, Así se Baila, et avec avec qui il a été amoureusement lié.

Face à la coïncidence, certains ont reproché à Chiquis d’avoir tenté de boycotter son ex-mari. Cependant, les partisans de la chanteuse sont rapidement venus la défendre, présentant des preuves prouvant qu’elle avait annoncé la première de sa chanson bien avant Méndez.

Un amour compliqué

Chiquis a eu une relation de 4 ans avec Méndez. Après 3 ans de fréquentation, ils se sont mariés en juin 2019. Cependant, après un peu plus d’1 an de mariage, en septembre 2020, ils se sont séparés.

Bien qu’ils aient déclaré que la rupture avait été amicale, peu de temps après, Rosa Rivera, la grand-mère de Chiquis, a révélé sur sa chaîne YouTube que sa petite-fille lui avait dit que Méndez l’avait frappée.

Face au tumulte provoqué par les déclarations de Doña Rosa, la chanteuse américaine a totalement démenti avoir agressé Chiquis.

