Chiquis Rivera pense se marier et avoir des enfants avec Emilio Sánchez

.

Chiquis connaît une étape splendide dans sa vie. Après sa rupture bruyante avec Lorenzo Méndez, avec qui elle a eu une relation de quatre ans et demi – et dont elle n’a pas encore pu divorcer -, la chanteuse affirme avoir traversé une période de grande souffrance, mais en quelques mois de leur séparation officielle, il décide de se donner une nouvelle chance en amour et entame une idylle passionnée avec le photographe Emilio Sánchez.

S’exprimant récemment sur son podcast Chiquis and Chill récemment publié, elle a révélé qu’elle envisageait de se marier et d’avoir des enfants avec le photographe de 29 ans. « Il me rend heureuse, Emilio m’a fait penser plus que je n’ai jamais pensé dans ma vie à avoir des enfants. Il serait un père merveilleux et je me sentirais en sécurité en l’épousant et en ayant des enfants avec lui. Il est l’élu, chaque jour il m’apprend quelque chose de nouveau », a révélé l’interprète de « N’importe qui ».

L’artiste a souligné que, malgré le fait que son petit ami soit plus jeune qu’elle, c’est un homme très mûr. « Emilio n’a pas d’enfants et veut en avoir. Quand j’ai découvert qu’il était plus jeune que moi, j’étais bouleversée, je n’avais jamais eu de relation avec un homme de tant d’années plus jeune », a expliqué la fille aînée de la défunte chanteuse Jenni Rivera.

Bien qu’il ait de grandes perspectives pour leur relation, Chiquis a souligné qu’il voulait y aller doucement et éviter de faire les mêmes erreurs dans le passé. « J’ai appris que je veux vivre dans le moment présent et maintenant il est l’élu. Je suis toujours en train de guérir des choses de mon passé, je suis en thérapie et je veux d’abord guérir avant de faire un pas plus important. Il le comprend, il n’y a pas de pressions », a-t-il déclaré après avoir déclaré « J’aime Emilio et je veux que le monde le sache ».

Emilio Sánchez est né à Santa Monica, en Californie, il est photographe et réalisateur. Il a photographié divers modèles et célébrités. Le couple s’est rencontré en 2020 lors d’une séance photo pour le clip de la chanson « Jolene », de Chiquis, et cette année ils se sont retrouvés lors d’une soirée avec la chanteuse Becky G.

Ce n’était pas la seule fois où les deux ont travaillé ensemble, en octobre, l’artiste a sorti le clip de la chanson « Anyone », qui a été réalisé par Sánchez.

Jouer

Chiquis – N’importe quiChiquis – « N’importe qui » (vidéo officielle) Écoutez plus de musique Chiquis sur : Spotify : open.spotify.com/artist/5QcHBpoxrY7vx3ulMKEvTS?si=lMhtWpgwRPiH1g25xUahOg Apple Music : music.apple.com/us/artist/chiquis-rivera/ 942096154 Abonnez-vous ici : ChiquisOnline – YouTube Suivez Chiquis : Instagram : Chiquis (@chiquis) • Photos et vidéos Instagram Facebook : Chiquis | Facebook fonovisa.lnk.to/Anyone #Chiquis #Anyone #Cumbia #RegionalMexicano #BossBeeNation # 2021-10-29T04: 00: 09Z

« Dès notre premier rendez-vous, j’ai eu l’impression que nous nous connaissions depuis toujours. Nous avons passé toute la nuit à parler et à danser. Il me fait ressentir des choses que je n’avais jamais ressenties auparavant », a déclaré la chanteuse sur son podcast.

Lors de la diffusion du podcast, Chiquis a profité de l’occasion pour passer un appel téléphonique en direct avec Emilio et lui a demandé quelle avait été sa première impression lorsqu’il l’avait rencontrée. « J’ai senti que tu avais beaucoup d’énergie et cela m’a beaucoup attiré, j’ai ressenti une immense attraction gravitationnelle », a avoué Sánchez.