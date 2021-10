Chiquis Rivera porte un micro body noir et s’en vante fièrement | Instagram

Le célèbre chanteur de musique ranchera Chiquis Rivera a partagé un photo récemment, où elle porte un body noir saisissant, qui est d’ailleurs extrêmement petit.

Vous aurez probablement remarqué dans certaines publicités sur vos réseaux sociaux des vêtements devenus « à la mode ».

C’est d’ailleurs la nouvelle tendance des bodys qui apparaît constamment et que maintenant les célébrités de la musique, de la mode, des actrices et de toutes les stars portent de nos jours, ce sont les nouveaux bodys étroits presque à la taille.

Ce type de vêtements semble être devenu extrêmement populaire et si vous pensiez qu’une fille ronde ne pouvait pas les utiliser, c’était précisément Image de balise Chiquis Rivera qui nous a donné un excellent exemple.

Le vêtement qu’elle porte est noir, qui se caractérise par être extrêmement étroit sur le devant tellement qu’il pouvait à peine couvrir ses parties, cependant elle a décidé de le porter et de le porter comme une diva entière du groupe, un surnom qui appartenait à sa mère Jenni Rivera.

Chiquis Rivera porte un micro body noir et s’en vante fièrement | Instagram chichi

Janney Marín Rivera, mieux connue sous le nom de Chiquis Rivera, ne s’est pas seulement concentrée sur sa musique, elle l’a également fait avec sa ligne de maquillage et de parfums, c’est une femme d’affaires.

Quelque chose dans lequel elle se démarque depuis longtemps est aussi dans sa phase de mannequin, apparemment elle s’en sort plutôt bien et elle le fait comme une professionnelle.

Sur sa photo d’il y a deux jours, elle pose sur un escalator, vêtue de bottines à plateforme blanches, d’un body noir et par-dessus d’un blazer noir avec des motifs aux couleurs bleu, rose et violet, ainsi qu’un chapeau rose.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Dans sa description il mentionne que si cela n’est pas aimé par quelqu’un en particulier, cela ne semble pas l’intéresser et que heureusement pour l’amour de soi ce n’est pas une exigence.

Image de balise Chiquis Rivera L’ex-femme de Lorenzo Méndez qui participe actuellement à l’émission « Así se Baila » aux côtés de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, a montré qu’il n’est pas important d’être aimé de qui que ce soit et malgré ce que les autres pourraient penser d’elle, il s’en fiche du tout.

Une grande partie des 4 137 commentaires qu’elle a reçus jusqu’à présent de ses fans et internautes lui apportent leur soutien et affirment qu’elle est belle et valorisent également son courage à porter des vêtements qu’une fille ronde ne porterait pas habituellement.