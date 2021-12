Chiquis Rivera préfère rester loin de sa famille

.

Il devient de plus en plus difficile pour la rupture entre les cinq enfants de la chanteuse Jenni Rivera et sa sœur, Rosie – désignée comme l’exécuteur testamentaire de son héritage – d’être rétablie.

La rupture familiale s’est produite lorsque Johnny, le fils cadet de Jenni Rivera, a demandé par l’intermédiaire d’un avocat et soutenu par ses quatre frères : Chiquis, Jenicka, Jacqie et Michael, un compte rendu de l’administration de l’héritage laissé par la diva de la musique régionale mexicaine au moment de sa mort tragique.

«Nous avons engagé un avocat pour savoir comment étaient les finances des entreprises et le fonds que ma mère a laissé derrière elle. En tant que bénéficiaire, Johnny a le droit de le demander et ma tante Rosie avait l’obligation de nous donner cette information chaque année, mais elle ne l’a jamais fait (…) et quand nous l’avons demandé, un grand émoi a été créé et nous n’avons pas compris pourquoi », a révélé Chiquis Rivera dans son podcast Chiquis and Chill, où il a expliqué que son oncle Juan, qui aidait Rosie dans l’administration de l’héritage, était également bouleversé.

Bien que Rosie Rivera ait exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux à propos de la distanciation de ses neveux, Chiquis a clairement fait savoir qu’elle préfère garder ses distances avec ses oncles.

«Je ne suis pas en colère contre eux, je suis déçu. Je suis désolé si cela vous a causé de la peine, mais nous avions juste besoin de poser des questions. C’est triste car depuis la mort de ma mère nous vivons un enfer (…) J’ai essayé d’être bien avec ma famille et d’obtenir leur approbation, mais il a été très difficile pour eux de se sentir fier de moi », a déclaré le chanteur. , 36 ans.

Et pour qu’il n’y ait aucun doute, il a récemment mis en ligne une phrase dans ses histoires Instagram qui représente ce qu’il pense de ce que signifie pardonner. « Le pardon ne signifie pas que vous devez reconstruire la relation pour montrer à quel point vous êtes capable de pardonner. Parfois, le mieux que vous puissiez faire et tout ce que vous devez faire est de vous libérer et de leur envoyer le meilleur de loin », a-t-il écrit.

De son côté, Rosie Rivera a révélé avoir entretenu pendant des années une loyauté toxique envers sa famille, ce qui a fini par nuire à son mariage. « Aujourd’hui, mon mari est ma priorité et c’est ainsi que cela devrait être (…) la façon dont j’avais des relations avec ma famille n’était pas saine pour eux ou pour moi », a-t-il expliqué dans une vidéo téléchargée sur son compte Instagram, où il a expliqué qu’il refusait parfois de passer du temps avec son mari pour donner la priorité à sa sœur Jenni ou à son frère Lupillo.

Après la faillite, ce sera désormais Jacqie Rivera qui gérera la fortune laissée par sa mère. Selon les déclarations de Chiquis, les cinq frères ont de grands projets pour la marque de leur mère, et parmi les projets qu’ils évalueraient pour l’avenir, il vaut la peine de faire un film qui montre leur mère telle qu’elle était.

