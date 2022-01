Chiquis Rivera remercie sa mère décédée de l’avoir déshéritée

.

Les polémiques sur la fortune laissée par la regrettée chanteuse Jenni Rivera ne s’arrêtent pas. Après que les cinq enfants de l’artiste eurent rompu les relations avec leurs oncles Juan et Rosie, et que l’administration de l’héritage passa entre les mains d’une de leurs filles : Jacqie, les récriminations vont et viennent.

Chiquis Rivera, la fille aînée du chanteur, a été celle qui a pris la défense de ses quatre frères : Jenicka, Jacqie, Michael et Johnny, révélant les sombres détails des actions de ses deux oncles par rapport à l’argent laissé par elle. mère.

Selon les déclarations de la chanteuse de 36 ans, ses quatre frères ont dû signer un accord de confidentialité pour que leur tante Rosie accepte de transférer l’administration de l’héritage de Jenni Rivera à Jacqie, ils ne peuvent donc pas se référer à la question. . « Mais je peux parler, car je ne fais pas partie de la volonté », a-t-il précisé après avoir souligné qu’il défendra ses frères à tout prix.

La raison pour laquelle Chiquis ne fait pas partie du testament laissé par sa mère est qu’avant de mourir mortellement dans un accident d’avion en décembre 2012, l’artiste a déshérité sa fille aînée, après l’avoir accusée d’avoir couché avec son mari Esteban Loaíza.

« J’ai perdu ma mère deux fois. Elle est décédée le 10 décembre 2012. Nous l’avons tous perdue ce jour-là. Mais le 2 octobre 2012, j’ai perdu ma mère avant tout le monde. Nous avons tous les deux eu un désaccord, de nombreux malentendus, de nombreuses voix toxiques autour d’elle à ce moment-là et nous ne nous sommes pas parlé. C’était une femme très forte et ses leçons étaient généralement très difficiles », a raconté Chiquis sur son podcast Chiquis and Chill.

Selon l’artiste, Jenni Rivera a rompu toutes sortes de relations avec elle via un e-mail. « C’était un e-mail très long et fort. Elle a dit qu’elle pouvait enfin tout voir clairement et qu’elle savait que j’avais couché avec son mari Esteban (…) Je n’y croyais pas, je n’arrivais même pas à finir de lire l’email », a-t-elle expliqué.

Cet événement a marqué la vie de Chiquis et selon ses propres mots, elle se sent aujourd’hui immensément reconnaissante envers sa mère de l’avoir déshérité.

« Ma mère m’a rendu un grand service pour m’avoir fait sortir, je la remercie beaucoup, car cela m’a aidé à travailler, m’a aidé à la baiser, à mettre quelque chose en moi pour dire » je peux, je vais montrer au monde qui est ma mère et ce que cela m’a appris », a-t-il déclaré dans une vidéo téléchargée sur son compte Instagram.

Aujourd’hui Chiquis est une femme d’affaires aux multiples facettes, chanteuse et animatrice de télévision. Ses projets couronnés de succès incluent sa gamme de produits de beauté et la publication de plusieurs livres sur sa vie, ainsi qu’en tant que productrice et animatrice de l’émission télévisée «Lo Mejor de Ti con Chiquis».

L’interprète de « Anyone » a regretté que l’argent et les entreprises que sa mère ait quittées aient été à l’origine de l’éclatement de la famille et que ses oncles Rosie et Juan continuent de demander de l’argent.

« Ça me rend très triste pour ma mère, parce qu’elle a beaucoup travaillé, elle a baisé pendant longtemps, elle n’était pas avec nous pour travailler, et qu’elle en soit arrivée là est très salaud », a-t-il conclu.

Plus Chiquis et la Rivera

Chargement de plus d’histoires