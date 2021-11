Chiquis Rivera révèle les détails de sa romance avec Emilio Sánchez

.

Chiquis Rivera a créé son propre podcast intitulé Chiquis and Chill, qui sera diffusé tous les lundis. Lors de l’émission, la chanteuse de 36 ans a révélé comment elle avait rencontré son petit ami actuel, le photographe Emilio Sánchez, et à quel point elle se sentait heureuse à ses côtés.

La première fois que je l’ai vu, c’était en mai 2020, lors d’un photoshoot pour le clip de la chanson Jolene. Mon ex (Lorenzo Méndez) avait déménagé et j’étais très triste. Pendant la séance photo, je l’ai trouvé beau, j’aimais ses yeux, et je le lui ai dit. Il était très respectueux et professionnel. Il m’a demandé où était mon partenaire et je lui ai dit que nous nous étions séparés. Je n’étais pas préparé à une autre relation et tout était là », a confié l’interprète de « N’importe qui ».

Selon Chiquis, peu de temps après son retour avec Lorenzo Méndez pour tenter de reconstruire leur relation, jusqu’à ce qu’ils se séparent définitivement le 20 septembre.

« J’étais très déprimé et je me suis donné quelques mois pour guérir. J’étais un temps à Tulum, au Mexique, où je suis né. J’ai médité, j’étais en mer et je suis revenu renouvelé. Le 1er mars, j’ai décidé de recommencer les rencontres et j’ai commencé à découvrir une application de rencontres, mais à ce moment-là, Emilio a sonné à la porte, il a été invité à la fête d’anniversaire de Becky G, qui était chez moi « , a déclaré la fille aînée. de feu la chanteuse Jenni Rivera.

A partir de ce moment Chiquis affirme qu’ils étaient inséparables. « Le premier baiser était très gentil et doux, il m’a mis contre le mur, j’ai vraiment aimé ça. Nous avons parlé toute la nuit, j’avais l’impression que nous nous connaissions depuis toujours », a-t-elle confié à propos de son petit-ami de 29 ans. « Emilio me fait ressentir des choses que je n’ai jamais ressenties auparavant, il n’y a pas de pression, ce que nous avons est très authentique », a-t-il ajouté.

Lors de la diffusion du podcast, Emilio Sánchez a été interviewé par Chiquis. « Ce que j’aime le plus dans votre physique, ce sont vos joues, et votre façon d’être authentique en public et en privé, et que vous voulez faire plaisir au plus grand nombre. Vous me motivez à être la meilleure personne possible », a révélé le photographe.

Concernant ce qu’elle aime le moins chez Chiquis, Sánchez a expliqué que, parfois, dans son empressement à tant se soucier des autres, elle s’oublie. « Je souhaite que vous preniez plus de temps pour vous », a-t-il souligné à sa petite amie.

Selon Sánchez, dès le début de leur relation, il savait que Chiquis était l’élu. « J’ai tout de suite su qu’il voulait officialiser la relation », a-t-il conclu.