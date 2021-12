Chiquis Rivera savait que sa mère était morte quand elle a vu une photo de ses pieds

. Jenni Rivera et sa fille aînée Chiquis

De nouveaux détails sont apparus sur la façon dont les enfants de la défunte chanteuse Jenni Rivera ont appris sa mort le 10 décembre 2012. Selon le récit de sa fille aînée Chiquis Rivera, lorsqu’ils ont déclaré que l’avion où la chanteuse voyageait avec d’autres avait disparu six personnes, elle et ses frères et sœurs ont espéré pendant des jours en pensant qu’ils la retrouveraient vivante.

« Lorsque l’avion où ma mère voyageait a disparu, j’étais à une fête célébrant le mariage de mon cousin à Las Vegas. D’un instant à l’autre j’ai ressenti une grande tristesse et j’ai commencé à pleurer au milieu de la piste de danse. Je pense que ma mère nous a raconté ce qui s’était passé. Le lendemain matin, ils m’ont appelé pour me dire que leur avion était perdu. J’ai roulé si vite qu’en moins de trois heures je suis arrivé chez ma grand-mère où se trouvaient mes frères, j’avais besoin d’être avec eux (…) ma mère, mais je ne m’en souciais pas », a-t-il déclaré.

Chiquis a révélé en détail le moment exact où elle a appris que sa mère était morte alors qu’elle était chez sa grand-mère Rosa. « Quand ils ont trouvé une épave de l’avion, quelqu’un… je ne sais pas qui, probablement quelqu’un de très méchant, m’a envoyé des photos montrant des pieds, et j’ai tout de suite su que c’était elle, j’ai reconnu ses pieds, parce que je les connaissais très eh bien (…) quand elle revenait fatiguée du travail et je lui enlevais ses chaussures et lui massais les pieds. À ce moment-là, je ne doutais pas qu’on l’avait perdue », a-t-elle déclaré.

La chanteuse a déclaré qu’à ce moment-là, elle avait entendu la voix de sa mère lui dire « il faut être forte pour ces enfants ». « C’est alors que je suis allé dire à mes frères qu’elle ne reviendrait pas », a-t-il expliqué.

Chiquis a expliqué que ses frères et sœurs sont la chose la plus importante dans sa vie et qu’une façon d’honorer sa mère est de s’efforcer d’être une bonne sœur et de prendre soin d’eux.

«Je sais à quel point ses enfants sont importants pour elle. Je ressens toujours ma mère, je l’ai vue deux fois dans mes rêves. Je lui parle toujours. J’ai fait de mon mieux pour être un exemple pour mes frères, pour rester ensemble et avoir une relation paisible. Elle m’a toujours dit que j’étais la sœur aînée pour quelque chose, que je devais garder mes frères ensemble, et c’est ce que je fais », a-t-il souligné.

L’artiste de 36 ans affirme que s’il est vrai que sa mère l’a déshérité deux mois avant sa mort, car elle pensait avoir couché avec son mari, Esteban Loaiza, le véritable héritage que sa mère lui a laissé étaient ses frères. « Tout ce que je fais, je le fais en pensant à mes frères, je veux qu’ils sachent que je serai toujours là pour les soutenir, et cela me pousse à travailler plus dur », a-t-il conclu.

