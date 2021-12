Chiquis Rivera se prépare à devenir mère avec Emilio Sánchez

.

Jusqu’à récemment, Chiquis Rivera avouait qu’elle avait peur d’être mère, principalement parce qu’elle craignait que la maternité n’affecte sa carrière. Cependant, sa cour avec le photographe Emilio Sánchez l’a fait changer d’avis.

Lors de la récente diffusion de son podcast Chiquis and Chill, la chanteuse de 36 ans a annoncé qu’elle n’utilisait plus aucune méthode contraceptive. « Je vais essayer de tomber enceinte naturellement avec mon partenaire actuel, je n’utilise rien pour empêcher une grossesse, si ça arrive c’est parce qu’il le fallait », a-t-il révélé à la surprise de ses fans.

D’autre part, l’artiste a raconté qu’en tant que plan B, elle congelerait ses ovules, au cas où elle ne pourrait pas tomber enceinte naturellement ou si à l’avenir, par exemple, son frère Johnny souhaite devenir père avec son partenaire.

« Je pense que j’aurais dû congeler mes œufs plus tôt, plus c’est fait tôt, mieux c’est (…) le temps presse et je ne veux pas le regretter à l’avenir de ne pas l’avoir fait », a-t-il expliqué.

Au cours de l’émission, Chiquis a interviewé Shahin Ghadir, son médecin, qui a souligné que l’idéal est que les femmes congèlent leurs ovules entre 20 et 27 ans, car c’est le stade de la plus grande fertilité.

Dans l’émission, la femme d’affaires et animatrice de télévision a avoué qu’elle souffre d’endométriose, une maladie qui réduit les chances de tomber enceinte. «Je n’avais jamais commenté cela, mais ils ont découvert l’endométriose et j’ai aussi un kyste sur un ovaire. C’est pourquoi je ne congelais pas mes ovules avant, car si j’ingérais des hormones alimentaires plus le kyste », a-t-il expliqué.

Très amoureuse

Dans des déclarations précédentes faites sur son podcast Chiquis and Chill, la fille aînée de Jenni Rivera a révélé qu’elle n’avait jamais été aussi heureuse avec un partenaire qu’elle l’est maintenant. Emilio Sánchez, 29 ans, s’est également déclaré amoureux de l’artiste.

« Il me rend heureuse, Emilio m’a fait penser plus que je n’ai jamais pensé dans ma vie à avoir des enfants. Il serait un père merveilleux et je me sentirais en sécurité en l’épousant et en ayant des enfants avec lui. Il est l’élu, chaque jour il m’apprend quelque chose de nouveau. (…) Emilio n’a pas d’enfants et veut en avoir », a révélé l’interprète de « N’importe qui ».

Emilio Sánchez est né à Santa Monica, en Californie, il est photographe et réalisateur. Il a photographié divers modèles et célébrités. Le couple s’est rencontré en 2020 lors d’une séance photo pour le clip de la chanson « Jolene », de Chiquis. A cette époque Chiquis était encore apparenté à Lorenzo Méndez. Cependant, une fois célibataire, cette année, il a de nouveau rencontré Sánchez lors d’une soirée pour la chanteuse Becky G, et ils sont immédiatement devenus inséparables.

