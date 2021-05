Chiquis subira une chirurgie esthétique sur ses seins

. Chiquis Rivera avoue qu’elle va subir une chirurgie esthétique: qu’est-ce qui sera opéré?

Chiquis Rivera donne toujours quelque chose à dire, mais en même temps, elle est l’une des célébrités les plus sincères avec ses fidèles partisans.

Et cette fois, la chanteuse a avoué publiquement qu’elle se rendrait au bloc opératoire dans les semaines à venir pour se faire une petite retouche.

La fille de la défunte chanteuse Jenni Rivera a fait ses aveux, après avoir fait taire certaines rumeurs initiales de fans de réseaux qui affirmaient que la chanteuse aurait subi une opération chirurgicale présumée pour paraître plus mince.

L’ex-épouse de Lorenzo Méndez a évoqué les commentaires, soulevés il y a quelques jours à peine, lorsqu’elle a partagé une photo dans laquelle elle montrait sa taille, que beaucoup ont prise à la suite d’une liposculpture.

La chanteuse a déclaré que pour l’instant aucune des chirurgies mentionnées par ses fans n’a été effectuée, mais a révélé qu’elle s’était rendue dans la ville de Tijuana pour consulter un médecin de confiance car elle ferait une petite retouche dans la salle d’opération.

“… Ahorita están diciendo que porque me vieron, me tomé una foto con un doctor en Tijuana el viernes, que me hice algo, que hice cirugía… O sea, yo no entiendo… Yo soy el tipo de mujer que se siente muy segura con qui suis-je. Je n’ai pas à faire semblant, ou quoi que ce soit du genre … », a commencé l’interprète, sans que ses partisans s’imaginent que la révélation allait arriver.

«Pour les gens qui ont vu cette photo avec le médecin, ce n’était pas parce que j’avais une lipo, non. C’est parce que je vais avoir des fous et très bientôt… », a déclaré Chiquis Rivera.

La chanteuse a déclaré qu’il y a quelque temps, elle a retiré les implants qu’elle avait, mais qu’elle se sent déjà prête à avoir à nouveau les retouches sur ses seins.

Et lorsqu’elle a révélé la raison pour laquelle elle avait décidé de franchir cette étape, Chiquis a été catégorique en disant que c’était son affaire, parce qu’elle était la propriétaire de son corps. «Parce que je veux et c’est ma vie», a-t-il dit.

Concernant son look plus mince, la fille de la Diva de la Banda a souligné que ce n’est le résultat d’aucune procédure esthétique, comme on le dit, mais qu’elle est entrée dans une vague plus saine, en matière de nutrition.

De même, Chiquis a déclaré qu’elle faisait plus d’exercice, consommant plus de légumes, de vitamines et de collagène supplémentaire.