« Chiquita » Nolasco reçoit le sceptre Fecarbox WBX

La boxeuse mexicaine Ángela Nolasco (8-5-1, 0 KOs) a reçu sa ceinture de poids mouche Fecarbox de la WBC, des mains du président de l’entité Green and Gold, Mauricio Sulaiman, lors d’une cérémonie tenue à l’Hacienda de Cortés, à Coyoacán , dans le traditionnel Café du Mardi.

C’est précisément le 27 novembre à la Villa Flamingos Hall du CDMX que la surnommée « Chiquita » a remporté le championnat après avoir battu Clara Alcántara de la capitale (qu’elle a battu pour la deuxième fois) par décision unanime en dix rounds.

« Je me sens très heureux et nous sommes toujours là au pied du canyon. Je suis heureux d’appartenir à la famille Vert et Or du World Boxing Council, nous voulons continuer à récolter des fruits et aller de l’avant », a commenté le boxeur d’Ixtapaluca, État de Mexico.

De sa rencontre où il a remporté le titre Fecarbox 112 livres, Nolasco a expliqué que la « Chine » Alcántara est un rival respectable.

« C’est une fille forte. Nous nous préparons tous les deux pour ce championnat, car nous voulons tous être champions. Le travail qu’elle a fait mérite mon respect et c’est aussi une personne formidable », a-t-il déclaré.

Nolasco a prouvé ses talents en battant la championne du monde par intérim des super-mouches WBC Sonia Osorio en octobre.

« Le combat contre Sonia était au poids mouche. Je me souviens que nous avions donné un poids de 50 600 kilogrammes. Mon poids, ou les poids que je peux combattre est en fly et mini fly, et maintenant j’ai le titre Fecarbox que j’espère défendre plusieurs fois ».

Divided Decision, un promoteur de jeunes espoirs dirigé par le jeune promoteur Alejandro Reyes, sera celui qui guidera la carrière du combattant mexicain.

« C’est une belle approbation. Je me souviens qu’à chaque combat qu’on combattait, on le faisait deux semaines à l’avance, ou c’était comme ça, ou je ne me battais pas, et maintenant avec la compagnie ça m’aide beaucoup, ça me donne aussi de la place pour la préparation », a-t-il expliqué.

Étudiant en Culture de la Beauté, a remercié le soutien de « Jorge Orenday et Alejandro Reyes. Le chemin de la boxe est compliqué, lourd, et ici on continue et j’espère que de grandes choses vont arriver », a-t-il conclu.