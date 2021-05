Chisora ​​vs Parker en direct: comment regarder la confrontation des poids lourds dès maintenant

Cela fait presque deux ans que Derek Chisora ​​et Joseph Parker étaient censés se rencontrer sur le ring, mais ce samedi, les fans de boxe auront enfin la chance de voir la confrontation des poids lourds qu’ils attendaient et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Chisora ​​vs Parker à la télévision ou en ligne.

Les deux anciens champions des poids lourds devaient initialement s’affronter à l’O2 Arena de Londres en octobre 2019. Cependant, juste avant le combat, Parker est tombé malade après une morsure d’araignée et l’événement a été annulé. Chisora ​​n’était pas convaincu et ces dernières semaines, il a commencé à qualifier Parker de poulet avant leur match.

Le dernier combat de Parker a eu lieu en février lorsqu’il a vaincu Junior Fa tandis que Chisora ​​a eu moins de succès lorsqu’il est monté sur le ring le dernier Halloween pour affronter Oleksandr Usyk. Les deux auront enfin une chance de régler leurs affaires inachevées à l’AO Arena de Manchester ce soir où ils disputeront 12 rounds dans un combat de poids lourds.

Chisora ​​vs Parker n’est pas le seul gros combat sur la carte de ce soir car Matchroom Boxing a également organisé pour Katie Taylor et Tasha Jones de s’affronter pour le championnat incontesté des poids légers, Dmitry Bivol et Graig Richards pour se battre dans un monde WBA lumière combat pour le titre des poids lourds et James Tennyson et Jovanni Straffon pour se rencontrer sur le ring pour un combat pour le titre des IBO mondiaux vacants.

Que vous souhaitiez Chisora, Parker ou que vous souhaitiez simplement assister à toute l’action à AO Arena ce soir, nous vous montrerons comment regarder Chisora ​​vs Parker de n’importe où dans le monde afin que vous ne manquiez pas une seconde de la boxe.

Chisora ​​vs Parker: Quand et où?

Derek Chisora ​​et Joseph Parker se rencontreront sur le ring de boxe de l’AO Arena de Manchester, au Royaume-Uni, le samedi 1er mai. La carte principale débutera à 14 h HE / 11 h HP / 19 h BST avec la confrontation des poids lourds entre Chisora ​​et Parker. commence à 17 h HE / 14 h HP / 22 h BST.

Comment regarder Chisora ​​vs Parker aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis pourront regarder Chisora ​​vs Parker sur le service de streaming sportif DAZN à partir de 14 h HE / 11 h HP. Un abonnement au service de streaming coûte 19,99 $ par mois, mais vous pouvez économiser un peu en vous inscrivant à un abonnement annuel pour 99,99 $.

Alors que les sports de combat étaient l’objectif principal de DAZN lorsque le service a été lancé pour la première fois en 2016, il a depuis étendu sa couverture pour montrer d’autres sports, notamment la Premier League, la NFL, la NBA, la MLB, la LNH, la Formule 1 et d’autres. Si vous êtes un grand fan de boxe, vous inscrire à l’abonnement annuel de DAZN a beaucoup de sens car vous pourrez également regarder Canelo vs Sanders et Haney vs Linares plus tard ce mois-ci, ainsi que Garcia vs Fortuna en juillet.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Derek Chisora ​​vs Joseph Parker en direct aux États-Unis.C’est 20 $ pour le mois ou 100 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Livestream Chisora ​​vs Parker au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder Chisora ​​vs Parker sur Sky Sports Box Office à partir de 19h BST. Que vous soyez déjà abonné à Sky TV ou non, vous pourrez toujours acheter l’accès à Chisora ​​vs Parker pour 19,99 £ sur Sky Sports Box Office.

Si vous manquez Chisora ​​vs Parker, ne vous inquiétez pas car Sky montrera l’événement complet dans son intégralité à 9h BST et à 16h BST le dimanche 2 mai.

Chisora ​​contre Parker PPV



Que vous ayez Sky ou que vous souhaitiez regarder ce PPV de boxe en une seule fois, vous devrez l’acheter via Sky Box office. Après cela, vous pouvez le regarder en direct à la télévision, en ligne ou via l’application NOW sur vos appareils mobiles et smart TV.

19,95 £ à Sky Box Office

Diffusion en direct de Chisora ​​vs Parker au Canada

Tout comme aux États-Unis, les fans de boxe canadiens pourront également regarder Chisora ​​vs Parker sur DAZN. Au Canada, la carte principale débutera à 14 h HE / 11 h HP samedi.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Chisora ​​vs Parker en direct au Canada. Essayez-le gratuitement pendant un mois, puis ne payez que 20 $ par mois par la suite, ou 150 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Diffusion en direct de Chisora ​​vs Parker en Australie

C’est la même histoire Down Under, avec le service de diffusion en continu DAZN a les droits australiens de montrer le combat Chisora ​​vs Parker avec le coup d’envoi de l’action à 4 heures du matin AEST / 2 heures du matin AWST dimanche en Australie.

Un abonnement DAZN est actuellement ridiculement bon marché en Australie où il coûte un prix initial de 2,99 $ AUS par mois.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Chisora ​​vs Parker en direct en Australie. C’est super bon marché à seulement 3 $ par mois en ce moment.

3 $ par mois chez DAZN

Regardez Chisora ​​vs Parker de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Chisora ​​vs Parker aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la confrontation des poids lourds lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Chisora ​​vs Parker: carte de combat complète

Championnat incontesté des poids légers Katie Taylor vs Tasha Jonas WBA World Light-Heavyweight Title Bout Dmitry Bivol vs Graig Richards Lightweight Bout Chris Eubank Jr vs Marcus Morrison Vacant IBO World Lightweight Title Bout James Tennyson vs Jovanni Straffon Junior Middleweight Bout Scott Fitzgerald vs Gregory Trenel Super Featherweight Bout Campbell Hatton contre Levi Dunn

