Chisora ​​vs. Parker II et le championnat d’Europe de super middle

La Manchester Arena au Royaume-Uni accueille cet après-midi un gala avec plusieurs combats plus qu’intéressants, dont un championnat d’Europe. En plus de ces rendez-vous sexy, Joseph Parker et Dereck Chisora ​​​​s’affronteront.

A partir de 19h, ce sera l’heure des retrouvailles entre Derek Chisora (32-11, 23 KO) et Joseph Parker (29-2, 21 KO). Le combat marque la revanche du combat d’il y a sept mois, dans lequel le boxeur néo-zélandais a gagné par décision partagée.

Je ne pleure pas, je n’ai jamais pleuré. Je ne me plains pas, je continue. Je vais juste entrer et me battre. j’apporterai la douleur; Ça va être fou. Je veux juste donner aux fans ce qu’ils veulent, et ils veulent voir la guerre. Joseph va essayer de traverser la tempête dans un premier temps, mais il n’y a nulle part où se cacher », a déclaré Chisora, qui combattra devant son public à l’AO Arena de Manchester.

Un combat qui pourrait bien éliminer définitivement l’un des deux de la lutte pour le championnat du monde des poids lourds. J’aime Derek et je le respecte, mais ce n’est pas le moment d’être amis avant le combat. Je dois m’occuper des affaires car ma carrière est en jeu »Parker a commenté le combat.

Le match précédent était assez plat et marqué par l’adhérence et peu d’action. Espérons qu’aujourd’hui nous verrons un spectacle un peu plus à la hauteur d’un tel événement.

Pour le Championnat d’Europe Super Middle, vacant, le local se battra Jack Cullen (20-2-1, 9 KO) et les Français Kévin Sadjo (16-0, 14 KO), qui a remplacé une semaine avant le combat l’Allemand Emre Cukur. Ce fait pourrait être ce qui fait pencher la balance en faveur des Britanniques, puisque Sadjo a eu peu de temps pour lui préparer une apparition importante, puisqu’il quitte pour la première fois sa zone de confort à 31 ans et est le titre recherché pour percer. sur la scène internationale.

Cullen commence également avec un plus grand avantage en hauteur et en portée, ce qui sera très important lorsqu’ils s’affronteront sur le ring. Le Français aura son punch comme sa plus grande arme, puisqu’il a compté ses triomphes par KO jusqu’à ce qu’il soit croisé par le très courageux Ronny Landaeta il y a tout juste un an. S’il chasse le combattant local dans l’une de ses fentes, ce qui est très constant compte tenu de son énorme capacité physique, le combat risque de ne pas se terminer.

L’ancien champion continental des super-moyens, qui a quitté sa ceinture il y a quelques semaines pour faire face au procès cet après-midi, est un autre Britannique, Lerrone Richards (15-0, 3 KO). Celui-ci devra faire face Carlos Gongora (20-0, 15 KO), l’étonnant équatorien qui il y a un an, pas un jour de plus, pas un de moins, a mis KO Ali Akhmedov dans un combat épique dans une surprise qui a empêché un vol de plus dans la masse salariale actuelle de la boxe, puisque le Le Kazakh menait les cartes de manière incompréhensible. Duel de gauchers qui semble compétitif et excitant, même si l’américain d’origine hispanique devrait essayer de terminer avant la limite au cas où.

De plus, nous verrons une égalité mondiale IBF des super poids plume entre les Britanniques Zelfa barrett (26-1, 16 KO) et le Tanzanien de berceau Bruno Tarimo (26-2-2, 5 KO). Barrett a réussi à ne pas disputer le match revanche contre Kiko Martínez (et nous sommes heureux, compte tenu des conséquences) après son braquage d’Alicante, et le voici confronté à un océanique énigmatique inconnu de tous, à l’exception des lecteurs d’ESPABOX, qui l’ont connu. en février et l’a eu de première main peu de temps après.

nous verrons aussi Alen Babic (9-0, 9 KO) avec une autre démonstration présumée de bravoure, d’imprudence, de défense faciale et d’écrasement de l’adversaire à parts égales. Ce sera, chose qui n’était connue qu’il y a trois jours, la Gaule David Spilmont (11-7-1, 7 KO), qui a mis plus de seize kilos sur Babic sur la balance.

Le gala peut être vu sur DAZN cet après-midi à partir de 19h00, heure espagnole.