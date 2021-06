Chiuas va contre Ioka, que dit-il ? À quoi ressemblera ce combat ?

Enfin, Francisco Chihuas Rodríguez a reçu cette opportunité de titre qu’il recherchait et méritait tant. Et il est apparu l’année où il était déterminé à même quitter la boxe si ce combat de championnat n’avait pas lieu, comme il l’a déclaré lors d’une récente conversation sur Instagram avec ses abonnés.

Et l’opportunité s’est présentée là où elle aurait dû se présenter : comme obligatoire pour le titre WBO des 115 livres, où Chihuas a longtemps été classé numéro un dans le classement des super-mouches. Et il devra affronter le plus difficile de tous ses rivaux : le Japonais Kazuto Ioka.

Le communiqué de la WBO de mardi établit que les équipes des deux combattants disposent de 30 jours de négociations libres avant de demander une vente aux enchères. Quelques heures après l’annonce de la nouvelle, nous nous sommes entretenus avec Chihuas Rodríguez.

Il a discuté de sa préparation actuelle, ainsi que de l’endroit où il tiendra le camp d’avant-combat. A partir de la minute (4:20) il nous donne sa première impression sur le rival (Ioka) et à partir de la minute (5:25) nous analysons avec Chihuas, les options tactiques possibles pour affronter un rival du niveau de boxe de Ioka, à partir de la deux combats les plus importants de ces derniers temps, en raison des différences de style affichées dans chacun d’eux : la victoire sur Kosei Tanaka et la défaite contre Donnie Nietes.

Rodriguez nous a également parlé de la valeur de ce combat pour sa carrière, de la motivation de ne pas être favori dans ce combat, de la possibilité qu’il soit à Las Vegas avec le soutien des fans qui joueront en sa faveur, il a également mis en contexte son passé de déceptions en termes d’opportunités malgré le niveau de son opposition en plus de dix ans de carrière et il s’est même comparé à Juan Manuel Márquez qui a eu des années de difficultés pour rejoindre l’élite à l’époque que Marco Antonio Barrera et Erik Morales régnait, Manny Pacquiao, etc.

Chihuas comprend qu’il lui est arrivé la même chose : cela lui a coûté d’atteindre ce cercle privilégié de 115 livres (Estrada, Chocolatito, Ancajas, Rungvisai, etc.) et il est conscient qu’une victoire contre Ioka le placera à cette place. . Et il est très confiant de détrôner les Japonais pour devenir le nouveau monarque WBO de 115 livres.