Chivalry 2 passe bien avec les joueurs qui ont causé la mort de nombreux chevaliers

Avec une grande popularité vient une grande quantité de morts. Eh bien, c’est le cas avec Chivalry 2 au moins.

Le développeur Torn Banner Studios et ses partenaires éditeurs ont annoncé que Chevalerie 2 a vendu plus d’un million d’unités dans le monde sur toutes les plateformes depuis sa sortie le 8 juin.

Ce joli chiffre marque également le premier titre vendu à un million d’unités pour l’éditeur du jeu, Tripwire Presents, et est désormais le titre le plus vendu du développeur.

La nouvelle fait suite à la publication de la mise à jour de la Maison Galencourt, qui est la première d’une série de mises à jour de contenu gratuites prévues. Il a introduit deux nouvelles cartes, un mode de jeu 3v3, a vu le retour de la fonction de caméra à flèche populaire de la Chivalry originale, contenait plus de 60 options de personnalisation, et bien plus encore.

“Malgré son lancement en juin, plus d’un million de personnes sur cinq plateformes ont déjà joué à Chivalry 2, ce qui nous indique à quel point le jeu a encore plus de potentiel à croître”, a déclaré Steve Piggott, président de Torn Banner Studios. “Nous sommes si heureux d’avoir apporté l’expérience unique du jeu de guerre médiévale sanglante et épique à tant de gens – et nous travaillons déjà dur pour étendre le jeu beaucoup, beaucoup plus.”

« Aujourd’hui, nous sommes ravis de célébrer l’incroyable étape de Chivalry 2 qui a vendu plus d’un million d’unités en moins de deux mois », a déclaré John Gibson, PDG de Tripwire. “Nous avons été époustouflés par la réponse des joueurs et des critiques, et l’équipe travaille déjà d’arrache-pied sur plus de contenu gratuit et en ajoutant des fonctionnalités très demandées telles que des soirées multiplateformes.”

Avec 1 million vendu, il va de soi que la communauté du jeu a été plutôt active. En fait, plus de 8 millions d’heures de jeu ont été enregistrées et plus de 420 millions de combattants ont été tués au combat. C’est une bande de chevaliers morts !

De plus, à ce jour, la sous-classe la plus populaire parmi les joueurs est l’officier et l’arme la plus populaire est l’épée à un tranchant avec une construction en forme de couteau – également connue sous le nom de puissant Messer.

Si vous n’êtes pas familier avec le titre, qui, selon Tom, est le bagarreur multijoueur en ligne dont il ne savait pas avoir besoin, c’est un

slasher à la première personne inspiré des batailles épiques des films médiévaux.

Dans celui-ci, vous faites partie d’une action de masse à 64 joueurs avec des épées qui s’affrontent, des pluies de flèches enflammées, des sièges de châteaux, et plus encore. Ici, vous combattez sur des champs de bataille où des catapultes déchirent des choses, mettent le feu à des villages et massacrent des paysans sales (qui sont probablement en train d’être réprimés) sur des cartes d’objectif d’équipe. Cela semble amusant.

Améliorant le titre original, Chivalry: Medieval Warfare, le jeu propose un tout nouveau système de combat amélioré avec des frappes en temps réel et un système de combo fluide, vous permettant de combattre plusieurs ennemis à la fois.

Le jeu prend également en charge le jeu croisé pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.