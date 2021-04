Chivas Guadalajara bat Monterrey et obtient les trois points (1-2)

22/04/2021

Allumé à 06h30 CEST

le Chivas Guadalajara joué et gagné 1-2 match de jeudi dernier dans le Stade Bbva. le Monterrey Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Pachuca par un score de 0-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Chivas Guadalajara Il est venu de battre 2-0 à domicile à Tijuana lors du dernier match organisé. Grâce à ce résultat, l’équipe de Zapopano est neuvième, tandis que le Monterrey il est quatrième à la fin du match.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Chivas Guadalajara, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Isaac brizuela à la 27e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 0-1.

Après la pause, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe de Monterrey, qui a mis les tables avec un but de Vincent Janssen à la 62e minute. L’équipe de Zapopano a pris les devants grâce à un but de Alexis Vega près de la conclusion, dans le 90, mettant fin au match avec un résultat de 1-2.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Monterrey qui sont entrés dans le jeu étaient Carlos Rodriguez, Arturo Gonzalez, Vincent Janssen, Edson Gutierrez Oui José Alvarado remplacer Dorlan Pabon, Celso ortiz, Aviles Hurtado, Maximiliano Meza Oui Matias Kranevitter, tandis que les changements dans le Chivas Guadalajara Ils étaient Ange Zaldívar, Alan Torres, Oribe Peralta, Fernando Beltran Oui António Briseno, qui est entré pour fournir José Macias, Jésus Angulo, Image de balise Sergio Flores, Isaac brizuela Oui Uriel antuna.

L’arbitre a montré un total de six cartons: quatre jaunes à la Monterrey (Matias Kranevitter, Aviles Hurtado, Maximiliano Meza Oui Vincent Janssen) et un à Chivas Guadalajara (Luis Olivas). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Luis Sanchez par l’équipe locale.

Avec 19 points, le Chivas Guadalajara classé neuvième du classement à la fin du match, tandis que Monterrey il a été placé à la quatrième place avec 25 points.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à l’extérieur: le Monterrey sera mesuré avec le Tigres UANL et le Chivas Guadalajara jouera contre lui Atlas Guadalajara.