Chivas Guadalajara contre FC Juárez

08/07/2021

Le à 00h30 CEST

Le Chivas Guadalajara reçoit ce dimanche à 0h00 la visite du Juárez dans le Stade d’Akron lors de leur troisième match en Liga MX de Apertura.

Le Chivas Guadalajara arrive avec enthousiasme pour la troisième journée après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à Puebla dans le Stade Cuauhtémoc, avec des objectifs de Image de balise Manuel Mayorga et Isaac Brizuela. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des deux matchs disputés à ce jour.

Pour sa part, FC Juárez a subi une défaite contre le Atlas Guadalajara lors du dernier match (2-0), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière en championnat. A ce jour, sur les deux matches que le FC Juárez en Liga MX de Apertura, il n’en a remporté aucun.

En référence à la performance locale, le Chivas Guadalajara ils ont perdu lors de leur seul match à domicile jusqu’à présent en Liga MX de Apertura. Aux sorties, le FC Juárez Il n’a pas non plus réussi à s’imposer dans sa seule nomination en tant que visiteur jusqu’à présent dans la compétition.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade d’Akron et le bilan est de quatre victoires et une défaite en faveur de la Chivas Guadalajara. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en janvier 2021 et s’est terminée sur un résultat de 1-2 pour les visiteurs.