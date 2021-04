Chivas Guadalajara et Santos Laguna se partagent les points et font match nul 1-1

04/05/2021 à 02:15 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Stade d’Akron et qui a fait face au Chivas Guadalajara et à Santos Laguna conclu par une égalité entre les deux prétendants. le Chivas Guadalajara est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Amérique par un score de 0-3. Pour sa part, Santos Laguna il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Lion. Avec ce résultat, l’équipe de Zapopano est quatorzième après la fin du match, tandis que le Santos Laguna c’est quatrième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jésus Ocejo à la 31e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la pause est venu le but pour lui Chivas Guadalajara, qui a obtenu l’égalité grâce à un but de Jésus Angulo à la minute 75, concluant le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Chivas Guadalajara de Victor Vucetich soulagé Cristian Calderon, Jésus Angulo, José Macias et Cesar Huerta pour Alejandro Mayorga, Jésus Molina, Jésus Sanchez et Ange Zaldívar, tandis que le technicien du Santos Laguna, Jorge Guillermo Almada, a ordonné l’entrée de Carlos Emilio Orrantía, Eduardo Aguirre, Hugo Rodriguez et Ignacio Jeraldino fournir Ronaldo Prieto, Andres Ibargüen, David Andrade et Jésus Ocejo.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Alejandro Mayorga et Jésus Molina par le Chivas Guadalajara déjà Andres Ibargüen et Juan Otero par l’équipe du lagon.

Avec cette cravate, le Chivas Guadalajara il a été placé à la quatorzième position du tableau avec 13 points. Pour sa part, Santos Laguna avec ce point, il était en quatrième position avec 22 points à la fin du match.

Lors du prochain match de la compétition, le Chivas Guadalajara fera face au Croix Bleue et le Santos Laguna jouera contre lui Queretaro, les deux matchs se joueront loin de chez eux.