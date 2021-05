Chivas Guadalajara et Tigres UANL concluent leur match au stade Akron sans buts (0-0)

05/02/2021

À 08:31 CEST

le Chivas Guadalajara et le Tigres UANL à égalité à zéro dans le Stade d’Akron lors de son dernier match en Liga MX de Clausura qui a eu lieu ce dimanche. le Chivas Guadalajara Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Atlas Guadalajara à la maison (0-1) et l’autre devant Monterrey à l’extérieur (1-2) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Tigres UANL Il a remporté 2-1 dans son fief, son dernier match dans la compétition contre le Monterrey. Les locaux, en fin de match, se classaient à la dixième place du classement, tandis que Tigres UANL il a été placé à la onzième place.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié ni le Chivas Guadalajara ni lui Tigres UANL ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et le choc s’est terminé 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Chivas Guadalajara a donné accès à Alan Torres, Ange Zaldívar, Image de balise Sergio Flores, Fernando Beltran Oui Cristian Yonathan Calderon pour Jésus Angulo, José Macias, Jésus Molina, Uriel antuna Oui Alexis Vega, Pendant ce temps, il Tigres UANL a donné accès à Juan José Purata, Raymundo Fulgencio Oui Francisco Venegas pour Jordanie Sierra, Léonard de Fernandez Oui Erick avalos.