Chivas Guadalajara reçoit les Tigres UANL le dernier jour

05/01/2021

le Tigres UANL voyager ce dimanche pour Stade d’Akron se mesurer avec Chivas Guadalajara dans son dix-septième match de la Liga MX de Clausura, qui débutera à 0h00.

le Chivas Guadalajara affronte avec optimisme le match de la dix-septième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté leurs deux derniers matchs 0-1 et 1-2, le premier contre le Atlas Guadalajara loin de chez soi et le deuxième contre lui Monterrey à domicile. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans cinq des 16 matchs joués à ce jour.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tigres UANL a réussi à vaincre le Monterrey 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de André Pierre Gignac Oui Carlos Gonzales, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Chivas Guadalajara. À ce jour, sur les 16 matchs joués par le Tigres UANL en Liga MX de Clausura, il en a remporté six.

En tant que local, le Chivas Guadalajara Il a gagné deux fois, perdu deux fois et fait match nul trois fois en sept matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Tigres UANL ils ont été battus deux fois et ont fait match nul trois fois au cours de leurs huit matchs joués, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade d’Akron, obtenant au final 10 victoires, 5 défaites et 6 nuls en faveur de la Chivas Guadalajara. Le dernier match que les deux équipes ont disputé dans cette compétition a eu lieu en septembre 2020 et s’est conclu sur un résultat 1-3 favorable à la Chivas Guadalajara.