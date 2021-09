Chivas Guadalajara remporte une victoire serrée à domicile contre Pachuca (1-0)

19/09/2021 à 06:00 CEST

Les Chivas Guadalajara gagné 1-0 contre Pachuca lors du duel qui s’est tenu ce dimanche dans le Stade d’Akron. Les Chivas Guadalajara Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Pumas UNAM. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Pachuca perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Toluca. Avec cette défaite, l’équipe de Pachuco s’est placée en quatorzième position à l’issue de la rencontre, tandis que le Chivas Guadalajara est septième.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la mi-match, en deuxième période est venu le but de l’équipe de Zapopano, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jésus Angulo juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, concluant le match avec un score final de 1-0.

L’entraîneur de la Chivas Guadalajara a donné accès à Oribe Peralta, Hiram Mer, Fernando Beltran et Cristian Yonathan Calderon pour Jésus Molina, Antonio Briseno, Isaac Brizuela et Carlos Cisneros, Pendant ce temps, il Pachuca a donné le feu vert à Matías Catalan, Nicolas Ibañez, Romario Ibarra et Harold mosquée, qui est venu remplacer Yairo Moreno, Avilés Hurtado, Antonio Figueroa et Victor Guzman.

L’arbitre a donné un carton jaune à Antonio Briseno par l’équipe locale déjà Jorge Hernandez et Victor Guzman par l’équipe de Pachuco.

Avec cette victoire, le Chivas Guadalajara parvient à monter à 13 points et reste en place pour entrer dans la prochaine phase du championnat, tandis que le Pachuca continue avec sept points.

Le prochain engagement de la Liga MX de Apertura pour le Chivas Guadalajara est contre lui Amérique, Pendant ce temps, il Pachuca affrontera le Necaxa.