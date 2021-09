Actualités Bitcoin

Chivo met en œuvre des mesures « contre le blanchiment d’argent », la plus grande banque du Salvador accepte les paiements en bitcoins

AnTy13 septembre 2021

Il n’y a également « pas d’impôt » – sur le revenu ou le capital – sur les bénéfices des investissements Bitcoin dans le pays afin d'”encourager les investissements étrangers”,

Bancoagrícola, la plus grande banque du Salvador, permettra à ses clients de payer leurs factures de carte de crédit et leurs prêts en Bitcoin. La crypto-monnaie peut également être utilisée pour acheter des biens et des services auprès du réseau marchand de la banque.

Fondée en 1955, Bancoagrícola s’associe au réseau de paiement basé à New York Flex pour permettre les paiements en BTC via son application mobile.

Flexa a annoncé que les clients de la banque seront en mesure de payer des prêts et des soldes de cartes de crédit libellés en dollars américains auprès de BTC au « taux exact du marché, sans frais ni écart supplémentaires ».

Les marchands de Bancoagrícola qui acceptent les paiements via la passerelle de paiement Wompi de la banque peuvent également utiliser les paiements en bitcoins basés sur Flexa.

Plus tôt la semaine dernière, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain. L’adoption a également vu des chaînes multinationales comme McDonald’s et Starbucks accepter le BTC comme mode de paiement.

L’adoption de Bitcoin signifie également que la nation ne prélèvera aucune taxe sur les investissements en crypto-monnaie.

« Si une personne a des actifs en bitcoins et réalise des profits élevés, il n’y aura pas d’impôt. Cela (est fait) évidemment pour encourager les investissements étrangers”, a déclaré à l’. Javier Argueta, conseiller juridique du président Nayib Bukele.

« Il n’y aura aucun impôt à payer ni sur l’augmentation de capital ni sur les revenus. »

En ce qui concerne les craintes concernant le potentiel d’utilisation illégale de Bitcoin, Argueta a déclaré que le portefeuille appelé “Chivo” permet aux Salvadoriens du pays et de l’étranger d’acheter et de dépenser la crypto-monnaie en tant que “mécanismes pertinents” mis en œuvre pour assurer la traçabilité.

“Nous mettons en œuvre une série de recommandations des institutions internationales contre le blanchiment d’argent”, a déclaré le conseiller, ajoutant que les transactions seraient temporairement interrompues si la valeur s’effondrait pour minimiser l’impact des fluctuations extrêmes des devises.

