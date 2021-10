Chloe Bailey canalise le personnage sexy de Shark Tale pour Halloween

Halle Bailey jouera peut-être Ariel dans le prochain live-action La Petite Sirène, mais sa sœur Chloé Bailey canalise une icône sous-marine différente cet Halloween.

Chloé, 23 ans, a montré son costume pour les vacances effrayantes le vendredi 29 octobre, partageant sur les réseaux sociaux une photo d’elle vêtue d’une tenue sensuelle inspirée de Angelina JolieLe personnage de Lola du film d’animation Shark Tale de 2004.

La tenue risquée comportait un haut tube à sequins roses et une couverture assortie pour imiter les rayures du poisson-lion. Pour compléter le look, Chloé s’est fait coiffer pour ressembler aux tresses magenta de Lola et est devenue audacieuse avec le maquillage, optant pour un fard à paupières violet vif et une lèvre rouge.

Citant les paroles de « Gold Digger » de Ludacris, une chanson qui figurait sur la bande originale de Shark Tale, la chanteuse a écrit sur Twitter et Instagram, « Elle est dangereuse, super mauvaise. Mieux vaut faire attention, elle prendra votre argent… » Parallèlement à une photo de son costume, Chloé a également posté une image de Lola du film pour comparaison.