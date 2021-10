Chloe Bailey fait des remarques controversées sur sa relation au milieu de son premier succès unique

Chloe Bailey doit dissiper de nombreuses spéculations concernant ses sentiments sur ses relations amoureuses. L’ancienne chanteuse de Chloe X Halle a dit un jour à ses abonnés sur Twitter, « La musique est mon homme », lors d’une session Instagram Live. » Cependant, il semble que ces dernières semaines, elle ait changé d’avis. Toute la discussion a commencé lorsqu’un autre utilisateur de Twitter a partagé un titre d’un titre d’actualité qui disait: « Chloe Bailey révèle n’aime pas quand un gars répond à chaque fois qu’elle appelle: ‘Je veux qu’on me laisse me demander ce que vous faites’. » En réponse, Bailey a écrit: « Les femmes obtiennent out’chea de plus en plus étrange. »

Mais le chanteur de « Have Mercy » a écrit dans un Tweet séparé répondant au titre, Bailey a essayé de clarifier, disant que tout avait à voir avec l’ambition et rien à voir avec le fait d’être collant. « Je voulais dire que si quelqu’un est vraiment dans son travail, travaille dur sur lui-même, il ne sera pas toujours disponible. »

Elle a également partagé qu’elle n’est pas toujours disponible parce qu’elle consacre son temps à travailler sur ses propres objectifs personnels. « Ofc, je veux que vous répondiez à mes appels x répondez et soyez tout sous moi, mais c’est aussi sexy 2 savoir que quelqu’un travaille à quelque chose de grand et est occupé 2. »

Bailey est un sujet tendance depuis des semaines. Le clip de son premier single compte déjà des millions de vues sur YouTube. Elle a suivi avec une performance exceptionnelle aux MTV Video Music Awards 2021. Par la suite, Bailey a participé à plusieurs programmes de nuit légère à l’origine du single, ainsi qu’à la finalisation des parties restantes de son premier album solo.

En attendant, elle a été confrontée à des comparaisons avec son mentor, Beyonce, ce qui, selon elle, est un compliment majeur. « Elle a dit qu’elle était vraiment fière de moi », a déclaré Bailey aux hôtes du Breakfast Club « [The comparisons] n’est pas quelque chose dont nous parlons spécifiquement. Mais je l’aime tout simplement et je suis heureux qu’elle voie cette lumière à l’intérieur de moi et de ma sœur aussi. je suis reconnaissant [to be compared to Beyonce]! C’est le plus grand compliment que l’on puisse me faire. »