Chloe Bailey félicitée pour la performance spéciale de Juneteenth du classique de Nina Simone ⋆ .

Chloé Bailey passe de chanteuse et actrice ingénue à une star adulte sous nos yeux.

Le chanteur de « Do It » et la moitié des Chloé x Halle Le duo de sœurs est monté sur scène vendredi soir pour le spécial Juneteenth d’ABC pour interpréter une interprétation de Nina simoneLe tube de 1965 « Feeling Good ».

Bailey, dans une combinaison transparente à paillettes, a lancé la chanson vocalement et avec quelques mouvements de danse ondulants sur le sol. Elle rendait hommage à Simone pour l’émission spéciale d’ABC Juneteenth: Together We Triumph qui a été diffusée le vendredi 18 juin, la veille des vacances de Juneteenth.

Chloe Bailey assiste aux 51ème NAACP Image Awards le 22 février 2020 à Pasadena, en Californie. (Photo de Paras Griffin/. pour BET)

La performance de Bailey a été à la fois louée et critiquée car certains ont dit que la chorégraphie risquée dépréciait le travail de la légende.

Nina Simone au paradis en train de regarder Chloe Bailey faire la fichue chose ce soir pic.twitter.com/r6Ck2BhHwX — 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡 🌸🕊🦢 (@TaraAng1111) 19 juin 2021

Ce que certaines personnes n’ont peut-être pas pensé, c’est que la chanson “Feeling Good” est tirée d’une pièce de 1964 The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd où un personnage noir triomphe de ses homologues blancs dans une compétition. C’est un moment de triomphe pour le personnage, appelé simplement “le nègre”.

Bien que « Feeling Good » ait été repris par des artistes de George michael au Poupées chattes, La version de Simone est considérée parmi les interprétations classiques de celle-ci.

Je ne pense pas que certains n’aiment pas la performance de Chloe Bailey parce qu’ils pensent que la routine ne correspond pas au thème, je veux dire, est-ce que Nina Simone a fait de la musique sexy ? Vous essayez toujours de faire passer les gens pour des ennemis lol – Drapé dans tout Designer (@DTXprincess) 19 juin 2021

Chloe Bailey en fait beaucoup trop pour moi… elle essaie beaucoup de se démarquer de sa sœur en étant trop sexy comme ?? – LE MAUVAIS GARÇON (@thebadguy567) 19 juin 2021

Chloe Bailey est vraiment la chose la plus proche que nous ayons vue de Beyoncé et j’ai hâte qu’elle soit vraiment en pleine forme – Inde. (@IndiaDionna) 19 juin 2021

la seule raison pour laquelle certains d’entre vous pensent que Chloe Bailey « en fait trop », c’est parce que vous êtes tous habitués à ce que ces autres filles se frayent un chemin à travers une setlist. et c’est le vrai thé. pic.twitter.com/BnKL5idJQO – (@rinascherry) 19 juin 2021

Cependant, la petite-fille de Nina Simone, RèAnna Simone Kelly, mettez les pendules à l’heure sur Twitter.

Tout le monde vient à @ChloeBailey pour son interprétation de la chanson « Feeling Good » de ma grand-mère Nina Simone. Mais ce que vous ne comprenez pas, c’est que grand-mère était elle-même une femme libre d’esprit !! Elle aurait adoré cette performance autant que moi ! Relaxer. Chloé l’a tué. #Nina simone – RéAnna Simone Kelly (@reasiimone) 19 juin 2021

Nous supposons que c’est cela. Vous pouvez entendre l’interprétation de Chloé de « Feeling Good » sur l’EP Liberated – Music for the Movement.

Regardez la performance de Chloé ci-dessous :

