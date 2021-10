Chloe Bailey se penche sur ces comparaisons avec Beyonce

Chlöe Bailey est un sujet tendance depuis la sortie de son premier single « Have Mercy » en août. Dans la vidéo, Bailey secoue sa plume de queue dans une chanson mettant en valeur les courbes des femmes et la positivité du corps comme aucune autre avant l’heure. Après sa performance époustouflante aux MTV Video Music Awards 2021, beaucoup ne peuvent s’empêcher de comparer la présence électrisante de Bailey sur scène à celle de son mentor, Beyoncé.

Bailey a tout compris. Elle peut chanter, danser, jouer la comédie et elle joue de plusieurs instruments. Elle et sa sœur Halle ont signé un contrat avec le Queen Bey’s Parkwood Entertainment Group pour un contrat d’une valeur de 1 million de dollars pour six albums. Avant de se lancer seule, Bailey faisait partie du duo avec sa sœur cadette, Chloe x Halle.

Maintenant, Bailey montre pourquoi elle est destinée au statut de superstar solo. Elle a parlé de l’influence de Beyoncé et dit qu’elle prend les comparaisons avec l’interprète emblématique avec fierté. Dans une récente interview avec The Breakfast Club, Bailey a jailli des comparaisons.

« Elle a dit qu’elle était vraiment fière de moi », a déclaré Bailey aux hôtes, « [The comparisons] n’est pas quelque chose dont nous parlons spécifiquement. Mais je l’aime tout simplement et je suis heureux qu’elle voie cette lumière à l’intérieur de moi et de ma sœur aussi. je suis reconnaissant [to be compared to Beyonce]! C’est le plus grand compliment que l’on puisse me faire. »

Plus que tout, Bailey est heureux d’avoir les conseils de Beyoncé en cours de route. « [Beyoncé and I] parler de tout et de tout, et je suis tellement reconnaissante d’avoir son sceau d’approbation », ajoute-t-elle. « Elle me donne toujours des mots d’encouragement, vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Donc ce qu’elle dit est un peu comme ‘Ok, c’est assez dope’. Parce qu’elle est passée par là, elle l’a fait. Et de savoir que les conseils qu’elle m’a donnés viennent exactement de l’endroit où je suis allé, c’est plutôt cool et inspirant. »