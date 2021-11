Chloe Bailey n’est pas étrangère aux critiques selon lesquelles elle est un sex-symbol. La chanteuse de « Have Mercy » de 23 ans et protégée de Beyoncé s’est battue sans relâche contre les réactions négatives concernant son image. Elle admet que parfois, elle a du mal avec sa propre confiance en elle à cause des trolls en ligne. Il semble que les trolls aient eu raison d’elle ces derniers jours après qu’elle ait retiré d’Instagram une vidéo d’elle que certains de ses abonnés ont jugée inappropriée.

Le jeudi 11 novembre, la star de Grownish a accueilli ses 4 millions de followers avec le clip la montrant se détendre sur un tapis en fourrure rose en lingerie vêtue de peau et une robe alors qu’elle suçait une sucette et parlait à la caméra.

« A mes quatre millions de followers et plus encore, mes baisers de bonbons et mes trèfles, merci à tous de m’aimer, et je vous aime tout de suite », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup plus à venir », a-t-elle ajouté, avant de sucer sa sucette une fois de plus et d’envoyer un baiser à la caméra.

Elle a légendé la photo, « Je me suis réveillé avec vous les gars dans ma tête… je ne pouvais pas oublier de vous remercier. »

Peu de temps après sa mise en ligne, les abonnés se sont plaints qu’elle parlait et posait d’une manière qu’ils jugeaient séduisante. D’autres ont allégué que cela pourrait être un coup de pub pour attirer l’attention.

Bailey a apparemment entendu le message et a supprimé la vidéo. The Shade Room a récupéré une copie de la vidéo avant que Bailey ne puisse la supprimer.

Tout en faisant la promotion de son premier single et de sa première performance en tant qu’artiste solo, Bailey a parlé avec Genius de l’inspiration de sa chanson positive pour le butin.

« Donc, j’étais en quelque sorte en train d’expliquer à [my producer] où j’étais mentalement. En ce moment, je me sentais frustrée parce que les gens pensaient que j’en faisais trop », a-t-elle déclaré. « Les gens pensaient que je me montrais et mon corps juste parce que et juste pour attirer l’attention, en particulier l’attention des hommes. J’étais comme, ‘Non, je veux dire ma merde là-dessus.' »

Après avoir été félicitée pour sa chanson et son clip, Bailey a déclaré à Power Mornings qu’elle était honorée par les compliments des gens à son égard malgré les critiques de certains. « Je pense que les femmes sont incroyables et ont des corps incroyables et même pour moi, apprendre à aimer mes courbes, il m’a fallu une seconde pour y arriver – j’ai un tel défi avec la nourriture et j’aime tellement la nourriture », a-t-elle déclaré.