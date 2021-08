Chloe Bennet quitte le pilote Powerpuff Girls Live-Action de la CW ⋆ .

in

Selon Variété, Agents du SHIELD L’ancienne Chloe Bennet a décidé de quitter son rôle principal de Blossom dans le live-action de The CW Les super-filles pilote, qui est actuellement en cours de réaménagement après que le premier pilote a été abandonné par le réseau en mai dernier. Bien que Warner Bros. Television ait proposé d’étendre son option pour le pilote réorganisé, Bennet n’a eu d’autre choix que de quitter le projet en raison de conflits d’horaire. Le point de vente note que Warner Bros. TV commencera à chercher son remplaçant cet automne.

Les super-filles a été créé par Craig McCracken et a fait ses débuts en 1998, en se concentrant sur le professeur Utonium alors que, dans une tentative de créer la petite fille parfaite, finit par créer le trio titulaire Blossom, Bubbles et Buttercup à partir de la combinaison de sucre, d’épices, de tout ce qui est agréable et le mystérieux chimique X.

Puissant se concentre sur le trio titulaire en tant que jeunes de la vingtaine désabusés qui en veulent d’avoir passé toute leur enfance à lutter contre le crime et qui luttent pour se réunir alors que le monde en a plus que jamais besoin. On ne sait pas si ce serait toujours la prémisse du pilote retravaillé.

Deux autres protagonistes du pilote, Dove Cameron et Yana Perrault, sont toujours attachées pour incarner respectivement les rôles de Bubbles et Buttercup. Cependant, les négociations pour le retour de Donald Faison en tant que professeur Drake Utonium, Nicholas Podany en tant que Jojo et Robin Lively en tant que Sara Bellum sont actuellement en cours.

La première Puissant pilote a été écrit et produit par Heather Regnier (iZombie) et Diablo Cody (le corps de Jennifer), qui rédigeront tous les deux la réécriture du nouveau pilote. Les producteurs exécutifs sont Regnier, Cody, Greg Berlanti, Sarah Schechter et David Madden. Il s’agit d’une coproduction entre Berlanti Productions et Warner Bros. Television.