Chloe Burrows révèle que Paris Hilton l’a bloquée ⋆ .

Paris Hilton (à droite) a bloqué Chloe Burrows (à gauche) (Photo: ITV/Rex)

Chloe Burrows a révélé qu’elle était bloquée sur Twitter par Paris Hilton et qu’elle n’avait aucune idée de ce qu’elle avait fait pour la contrarier.

La candidate de Love Island, 25 ans, a avoué à l’autre fille qu’elle aime Paris, 40 ans, mais sait qu’elle est bloquée car elle ne peut voir aucun de ses tweets.

Chloé s’est plainte aux filles dans le vestiaire : “Je suis bloquée par Paris Hilton et je ne sais même pas pourquoi. Je l AIME. Bloqué.

‘Bloqué. Sur Twitter, je ne vois aucun de ses tweets ou quoi que ce soit.

Elle a ajouté: “Je l’aime. Je ne pense vraiment pas que j’aurais jamais fait quoi que ce soit, mais de toute évidence, je l’ai fait.

Le clip, qui a été diffusé samedi dans Unseen Bits, a également vu Millie Court, 24 ans, révéler qu’elle était suivie par Justin Bieber.

Millie a admis qu’elle avait l’habitude de gérer un compte de fan de Justin Bieber sur Twitter, qui a été remarqué et suivi par l’homme lui-même.

Justin Bieber a suivi le compte de fans de Millie à son sujet (Photo : Jason Merritt/. pour Universal Music)



Millie a perdu la connexion au compte Twitter (Photo : ITV/REX/Shutterstock)

Envoyant les filles dans l’incrédulité, elle leur a dit: “J’avais un compte de fan pour lui et il m’a suivi dessus.”

Elle a révélé qu’elle avait géré le compte de fan au cours de la «sept ou huit années» mais qu’elle n’y avait plus accès.

Millie avait essayé de le supprimer plus tard, mais avait oublié les informations de connexion et avait dit aux autres filles qu’elle pensait qu’il suivait toujours le compte car il serait plus difficile de ne plus le suivre.

“Il ne va pas se désabonner”, leur a-t-elle dit, alors que l’autre a convenu à l’unanimité qu’ils garderaient fièrement le compte simplement parce que Justin le suit.

Love Island continue dimanche à 21h sur ITV2.

