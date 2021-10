Chloe Fineman franchit une étape importante lors de l’épisode de Jason Sudeikis

L’épisode du 23 octobre de Saturday Night Live a marqué la première fois de Jason Sudeikis en tant qu’hôte, mais il a également marqué une autre étape importante pour un acteur actuel. Chloe Fineman, qui a rejoint SNL en tant que membre de la distribution en 2019, a célébré samedi sa performance dans 100 sketches. Fineman a atteint le cap avec le sketch d’Annie, qui mettait en vedette Sudeikis comme « employé » sommaire de Daddy Warbucks, Ricky.

Fineman a fait ses débuts dans le groupe d’improvisation The Groundlings avant de rejoindre SNL, et a vraiment été forgée dans le feu de la télévision en direct pendant une pandémie. L’humoriste a vraiment trouvé sa place dans l’émission en excellant dans les impressions, ce qui est un véritable atout pour les sketchs.

Le croquis d’Annie de ce soir était le 100e croquis #SNL de Chloe Fineman pic.twitter.com/yuVdhbGx1z – Le réseau SNL (@thesnlnetwork) 24 octobre 2021

Fineman a déclaré à Harper’s Bazaar dans une interview que pour trouver la bonne impression, la rapidité est la clé. « Je pense que Zeitgeist est le nom du jeu », a-t-elle expliqué. « Je pense naturellement aux gens dont je veux faire des impressions, je suis obsédé par eux. Et je les trouve merveilleux, et je veux les partager avec le monde. »

Cependant, le mandat de Fineman sur SNL a eu quelques bosses en cours de route. Dans une interview avec le Washington Post, Fineman a admis que le pitch de sketchs est un processus aléatoire. » J’ai ce personnage Ooli, et je l’ai présentée pour la première fois lors de ma première semaine de travail. Et elle était beaucoup plus grossière « , a déclaré Fineman. « Je pense que c’est une grande courbe d’apprentissage sur SNL. Comme, comment dites-vous les parties intimes? Les écrivains ont créé un art de la façon de dire des mots sans les dire. Alors, oui, je l’avais vraiment un peu trop sale, et puis pendant la pandémie a dû la transformer en quelque chose de différent. Je vois cela beaucoup dans la série, ce qui, je pense, est vraiment cool. Les gens lanceront des trucs au début de l’année, et peut-être que cela ne fonctionne pas, mais ensuite ils reformulez-le en quelque sorte, et cela finira dans la série au printemps. Il y a donc un processus créatif que je n’avais pas réalisé, ce qui était vraiment réconfortant. Vous pourriez présenter une impression ou un personnage et peut-être que ce n’est pas juste pour cette semaine, mais alors cela pourrait se transformer en autre chose. »