Chloé Lukasiak Dating Moms’ Skateboarder Brooklinn Khoury

Chloé Lukasiak sort avec Brooklinn Khoury, confirme son représentant en exclusivité à E! Nouvelles.

Le 7 octobre, l’ancien de Dance Moms a publié des photos du couple se tenant la main et partageant une étreinte sur Instagram, sous-titrant les photos avec un emoji en forme de cœur. Dans la section commentaires, Brooklinn l’a appelée « mon humaine préférée » et Chloé a répondu en écrivant « MINE ». La skateuse a également repartagé l’instantané de la main sur son compte Instagram, et la cofondatrice du Chloé’s Book Club l’a appelée « Mon ange ».

Le couple a reçu de doux messages de leurs followers, y compris des anciennes co-stars de Chloé. Maddie ziegler, par exemple, a écrit : « Je vous aime les gars », et sa sœur Kenzie Ziegler ajouté, « Mes favoris. »

On ne sait pas exactement quand Chloé et Brooklinn ont commencé à sortir ensemble; Cependant, ils publient des photos ensemble depuis des mois. Une chose est sûre : les deux sont ravis de partager maintenant leur amour avec le monde.

« Chloé est dans un endroit où elle se sent à l’aise de partager sa relation et où elle est dans sa vie », a déclaré une source proche de Chloé à E! Nouvelles. « Elle se sent bien et est heureuse. »