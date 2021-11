Chloe Madeley affirme que « certaines femmes ne savent pas comment manger sans régime »

Chloé est passée d’une adolescente qui évitait l’EP à une PT (Photo : Grenade Media Team)

Cela peut être difficile à croire compte tenu de sa carrure athlétique et super tonique, mais Chloe Madeley dit qu’elle mangeait cinq barres de chocolat par jour.

« Mon premier souvenir de nutrition remonte à l’âge de dix ans environ », dit-elle. « Après m’avoir vu manger ma cinquième barre de chocolat, mon père m’a demandé : « Chloé, combien en mangez-vous par jour ? » Quand je lui ai parlé de cinq heures, il était mortifié et c’est vraiment le premier message de santé dont je me souviens.

Ces jours-ci, Chloé a un corps soigneusement conçu et nous avons l’habitude de voir ses abdos toniques et se traîner sur les réseaux sociaux.

Et à juste titre quand elle y travaille si dur. Alors, comment est-elle passée d’une adolescente au chocolat qui prétendrait avoir ses règles pour manquer PE, à la propriétaire d’un corps de tueur et d’un empire du fitness qui comprend trois livres, deux applications et un podcast informatif, The Bodcast ?

Fille de Richard Madeley et Judy Finnigan, Chloé a grandi à Manchester avec ses trois frères aînés. « J’ai eu une éducation très normale qui a été ponctuée de ces moments très bizarres », explique-t-elle.

« Comme George Michael venant pour le déjeuner du dimanche, ou Emma Bunton venant dire bonjour à l’aéroport. À Manchester, je pense que mes parents ont eu des difficultés financières avec quatre enfants. Il y avait beaucoup de haricots sur du pain grillé et du ragoût de bœuf congelé et des boulettes pour le dîner. Il n’y avait pas de budget pour penser à manger sainement à l’époque. Je ne pense pas non plus que ce soit l’époque. Qui était soucieux de sa santé avec ses enfants dans les années 1980/90 ? »

Chloé a commencé à faire de l’exercice pour lutter contre l’anxiété (Photo : Grenade Media Team)

Chloé et sa famille ont déménagé à Londres quand elle avait neuf ans et c’est à ce moment-là qu’elle se souvient que les choses étaient différentes.

« Soudain, ils n’étaient plus inquiets au moment du départ et j’ai pu demander deux gros cadeaux à Noël au lieu d’un. Cela m’a donné une belle comparaison avec la réalité et un baromètre de la chance que nous avons eue.

À 24 ans, elle a accepté de faire Dancing On Ice et ce fut le début de son parcours de remise en forme. « J’ai commencé à souffrir d’une mauvaise anxiété », dit-elle. « J’avais passé en revue certaines choses aux yeux du public et je me suis rendu compte que si je faisais une erreur, ce serait une très mauvaise communication pour ma mère et mon père. Non pas qu’ils m’aient jamais fait ressentir ça, mais quand vous êtes sur la couverture d’un journal et que le jeu de mots est le nom de vos parents et à quel point vous êtes en désordre…. Je suis allé voir un thérapeute cognitivo-comportemental et ils m’ont suggéré de faire de l’exercice et d’aller courir. Je déteste courir, et je le fais toujours, mais cela m’a vraiment aidé à soulager mon anxiété.

À l’époque, Chloé sortait avec l’ancien acteur de Coronation Street, Danny Young, qui l’a emmenée au gymnase.

«Il était un entraîneur personnel qualifié et un culturiste expérimenté. Il m’a emmené directement à la section des poids, a mis une barre olympique sur mon dos et m’a appris à faire un squat. J’étais accro. Je savais que c’était ce que je voulais faire pour le reste de ma vie, alors je suis parti suivre mon cours de physiothérapie.’

Aujourd’hui âgée de 34 ans et instructrice qualifiée de gymnastique active QI niveau 2 et entraîneur personnel de niveau 3 avec un certificat en principes de nutrition, Chloé dit que l’haltérophilie l’a aidée à contrôler sa santé mentale. « Cela me fait me sentir présent. Cela m’ancre. je suis toujours

vraiment prudent de dire que la santé et la forme physique ont guéri mon anxiété, mais cela a grandement atténué mes symptômes. Cela m’a donné de la structure, de la discipline, de la passion et du dynamisme. Cela me fait me sentir fort.

Son ex-petit ami, l’acteur de Corrie Danny Young, l’a encouragée à commencer à soulever (Photo : Mark Robert Milan/GC Images)

De nos jours, si ce n’est pas maigre, vert et riche en protéines, nous ne pouvons pas l’imaginer passer les lèvres de Chloé. Lorsque nous discutons, elle prépare une soupe aux pois et au jambon faite maison, mais tout comme nous, elle est à une pincée de sel de transformer un bon plat en quelque chose de désagréable.

« Je suis tellement déçue », gémit-elle. « Je le dis dans tous mes livres : ajoutez du sel à la fin, car une fois que vous l’avez ajouté, vous ne pouvez plus l’enlever. C’est un moment de cuisine vraiment triste.

Lorsqu’elle a commencé à s’entraîner, Chloé a commencé à voir ce qui était possible avec

une refonte de l’alimentation et est donc allé à l’extrême. En janvier de cette année, elle a admis que maintenir sa silhouette déchirée était un travail difficile et beaucoup de pression, alors elle a décidé de se détendre un peu. Pendant le verrouillage, elle a apprécié de longues promenades avec son mari et ancien joueur de rugby James Haskell et leur chien – et beaucoup de vin.

Maintenant, Chloé est une question d’équilibre. Quelque chose dont elle dit que l’industrie du bien-être pourrait grandement bénéficier. « J’ai entendu parler du concept de bien-être pour la première fois lors d’une réunion de lecture avec mes éditeurs », dit-elle. « Ils m’ont dit que les femmes voulaient des approches de remise en forme plus « style de vie/bien-être/holistique » tandis que les hommes voulaient des séances d’entraînement et des régimes alimentaires.

Les préférés de Chloé…

Exercer

« J’aime un squat en hauteur. C’est très difficile à faire, mais quand vous y parvenez, cela signifie généralement que vous êtes assez fort et stable.

Dîner sain

« Soupe aux pois et au jambon. C’est ma nouvelle recette et c’est parfait pour cette période de l’année.’

Gâterie coquine

‘Chocolat. Je n’ai pas de bouton d’arrêt. Je ne m’arrêterai pas. Je ne me sens pas malade, je continue d’avancer.

Booster de bien-être

‘Dormir. Il n’y a pas un domaine de votre vie qui ne s’améliorera pas si vous n’obtenez pas une meilleure qualité de sommeil.

Produit de soin de la peau

« J’aime le gommage exfoliant Clearasil parce que je m’entraîne beaucoup et que j’ai une peau très grasse et grasse avec de gros pores et qu’il pénètre et fait le travail. J’ai eu une poussée depuis que j’ai commencé à l’utiliser.

«Je n’étais pas d’accord et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que les hommes et les femmes étaient placés dans deux boîtes différentes. Depuis, je me suis fait un point ferme et odieux de mener la charge pour les femmes qui aiment s’entraîner.

« Il y a beaucoup de femmes, y compris moi-même, qui bénéficient grandement d’une structure et d’une discipline et ce ne sont pas des gros mots. Je pense que l’attitude de « Je vais travailler dur et obtenir un résultat », qu’il s’agisse de masse musculaire ou de perte de graisse, est toujours très désagréable pour le marché féminin. Et c’est assez sexiste.

Alors, qu’est-ce que le bien-être ? ‘Cela dépend à qui vous demandez. Si vous demandez à la communauté de l’amour-propre, ils diront que cela signifie l’acceptation de soi, que nous n’avons pas à atteindre un objectif ou à regarder d’une certaine manière, en prenant soin de votre bien-être mental et en comprenant votre importance dans la société. Je comprends tout à fait pourquoi le pendule a basculé de cette façon.

Plus : Santé



« La culture de l’alimentation est affreuse et la plupart de mes clientes ne savent pas comment manger sans suivre un régime. Et c’est l’autre côté du pendule.

«Pour eux, le bien-être consiste à se nourrir dans un corps plus petit et c’est tout aussi horrible. Nous vivons maintenant dans un monde d’extrêmes, mais la réponse se situe en fait au milieu : être attentif à la nutrition et aux dépenses et à ce que des choses comme la masse musculaire font pour votre longévité et votre mortalité toutes causes confondues.

«Mais toujours sortir et profiter de la vie. Il s’agit de ponctuer votre structure et votre routine d’épisodes de chaos et d’imprévus.’

Peut-être que si nous prenions une feuille du livre de Chloé et mettions en place des routines plus saines dans la semaine, nous ne nous sentirions pas si coupables de nous faire plaisir le week-end.

Chloé est ambassadrice de la marque de nutrition sportive Grenade

