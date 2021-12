Chloe Madeley interpelle son adepte pour lui avoir demandé si elle veut des enfants

Elle a dit que c’était « vraiment inapproprié » (Photo : ./Rex Features)

Chloe Madeley a riposté à un adepte lui demandant si elle voulait des enfants.

Dans une réponse pragmatique lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, Chloé, 34 ans, a expliqué au fan pourquoi ils ne devraient pas demander aux femmes si elles ont des enfants.

Elle a qualifié la question de » vraiment inappropriée » avant de remettre les pendules à l’heure.

L’amateur de fitness a reçu la question: « Voulez-vous des enfants », à laquelle elle a répondu: « Lisa, tu me demandes ça à chaque fois que je fais une séance de questions-réponses et à chaque fois que je te dis que c’est une question vraiment inappropriée, tu ne sembles pas la prendre. dans.’

Elle a poursuivi en confirmant: « Oui, je veux des enfants » et veut que ce soit la dernière fois qu’elle est interrogée sur le sujet.

« Maintenant, s’il vous plaît, travaillez à conditionner cette question hors de votre psyché », a-t-elle déclaré.

Chloé a remis les pendules à l’heure (Photo : Instagram)

Le présentateur de télévision a conclu en disant que » certaines femmes » trouvent la question » difficile / douloureuse / intrusive « .

Chloé n’est pas la seule star récemment à poser ce type de questions, car Jennifer Aniston a également frappé ceux qui fouinent dans sa vie mais ne savent absolument rien de ses antécédents « personnels » ou « médicaux ».

L’acteur de Friends a déclaré au Hollywood Reporter : » J’avais l’habitude de tout prendre très personnellement, les rumeurs de grossesse et l’hypothèse » Oh, elle a choisi la carrière plutôt que les enfants » « .

« C’est comme : « Vous n’avez aucune idée de ce qui se passe avec moi personnellement, médicalement, pourquoi je ne peux pas, puis-je avoir des enfants ? » Ils ne savent rien.

Chloé et James ne sont « pas pressés » de fonder une famille (Photo : James Veysey/REX/Shutterstock)

Plus tôt cette année, Chloé et son mari James Haskell ont confié à New! magazine qu’ils « ne se précipitent dans rien » pour fonder leur propre famille.

James, 35 ans, a déclaré: « Chloé et moi voulons trouver un endroit où nous installer. Nous avons eu des conversations à ce sujet et je pense qu’elle serait une maman incroyable. Ce n’est probablement pas loin.

Chloé a récemment partagé des mises à jour avec les fans suite à la sortie de son père Richard de la série actuelle de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

S’appuyant sur son histoire sur Instagram, elle a remercié les téléspectateurs pour leurs messages de soutien tout en disant que son père va « tout à fait bien » mais « livide » que les restrictions de Covid l’ont empêché de rentrer dans le camp.

Le père de Chloé, Richard, a récemment quitté I’m A Celeb (Photo : ITV/REX/Shutterstock)

«Il s’est fait fier, cependant. Il travaillait dur et était son moi calme, recueilli, gentil et drôle. Nous sommes si fiers », s’est-elle exclamée.

L’icône de la télévision Richard, 65 ans, a été contraint de se retirer de la série télé-réalité lorsqu’il a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution après s’être senti « brièvement mal ».

La star de Good Morning Britain a expliqué: « En quittant le camp, j’avais par conséquent brisé la » bulle « Covid et en tant que tel j’ai dû quitter le château et toutes les merveilleuses célébrités qui restent dans le camp.

« Évidemment, je suis dégoûté de partir si tôt, mais la sécurité de tous les camarades de camp est la priorité numéro un. »

Richard a ajouté qu’il était « incroyablement excité de voir leur voyage se poursuivre ».

La dernière série de l’émission très appréciée se poursuit depuis le château de Gwrych, avec des éliminations en plein essor.

Hier soir, l’animatrice de BBC Breakfast Louise Minchin est devenue la dernière célébrité à être exclue.

