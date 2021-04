Chloé Zhao devient la deuxième réalisatrice à recevoir un Oscar – El Sol de México

Chloe Zhao, la cinéaste née à Pékin dont les films indépendants racontent la vie au cœur de l’Amérique, est devenue la deuxième femme à remporter un Oscar du meilleur réalisateur.

La cinéaste de 39 ans a séduit les électeurs de l’Académie avec son troisième film “Nomadland”, un drame fictif qui frôle le documentaire sur la communauté invisible des Américains plus âgés qui vivent dans des camping-cars et appellent la route à la maison.

Après le prix de mise en scène 2010 de Kathryn Bigelow pour «The Hurt Locker», Zhao est la deuxième femme lauréate en 93 ans d’histoire des Oscars.

“Ceci est pour quiconque a la foi et le courage de s’accrocher à la bonté intérieure. Et de s’accrocher à la bonté des autres”, a-t-il déclaré en recevant le prix de la meilleure direction.

Née Zhao Ting et fille d’un riche cadre d’une société sidérurgique chinoise, la réalisatrice a quitté le pays à l’adolescence pour fréquenter un internat britannique, terminant sa formation à Los Angeles et à New York.

Mais Zhao est rapidement tombé amoureux des vastes et sauvages paysages ruraux de sa patrie d’adoption, les États-Unis: «Nomadland» n’est que son dernier hommage aux paysages spectaculaires d’États «de passage» peu peuplés comme le Dakota du Sud et le Nebraska.

Zhao est tombé par hasard sur des images de la nation indienne Lakota alors qu’il était à l’école de cinéma de New York.

Et se sentant déconnectée à l’étranger au début de la vingtaine, elle a décidé qu’elle ne pouvait pas faire une meilleure histoire sur la Grosse Pomme que «celles qui ont déjà été racontées», et a décidé «d’aller vers l’ouest».

Son premier film “Songs My Brothers Taught Me”, sur une adolescente qui rêve d’une vie au-delà de la réserve de Pine Ridge, l’a forcée à passer des mois immergée dans la région amérindienne reculée du Midwest.

Le film a remporté des prix dans des festivals, mais la percée de Zhao est survenue deux ans plus tard avec “The Rider”, un autre film proche du western tourné à Pine Ridge et dans le parc national de Badlands.

Le monde de la «périphérie»

Dans les deux films, Zhao a choisi des étrangers pour jouer des versions semi-fictives d’eux-mêmes, un processus qui, selon elle, a commencé par nécessité en tant que réalisatrice inconnue, mais qui l’a aidée à «construire le monde dans lequel elle entrait».

“The Rider” a été conçu après que Zhao ait rencontré un cow-boy qui, malgré une grave blessure, a refusé de quitter le rodéo. Il s’agit de Brady Jandreau, qui joue Brady Blackburn.

“J’ai souvent besoin de votre aide … Je vais souvent en marge de la société et je ne connais pas assez bien ces endroits”, a récemment déclaré Zhao.

Dans «Nomadland», basé sur le livre non fictif de Jessica Bruder sur les Américains vivant dans de vieux camions après avoir été expulsés du système par la Grande Récession, de nombreux personnages se sont également joués.

Mais Zhao a également dirigé sa première superstar: la candidate de la meilleure actrice Frances McDormand.

Cette expérience a peut-être été utile pour son prochain film, un blockbuster à méga budget situé dans la série de films de super-héros Marvel.

“Le passage du budget de ‘The Rider’ à ‘Nomadland’ ressemble à un saut de ‘Nomadland’ à ‘Eternals'”, a déclaré Zhao en référence au film mettant en vedette Angelina Jolie et Salma Hayek, qui sortira plus tard cette année. .

“Adolescent angoisse”

La clé du succès de “Eternals” sera sa performance en Chine, la patrie ancestrale de Zhao, où “Avengers: Endgame”, le titre précédent de la série Marvel, a rapporté un montant impressionnant de 630 millions de dollars.

Mais la réputation de Zhao en Chine est compliquée, car après que les médias d’État l’avaient initialement appelée «la fierté de la Chine», les nationalistes ont renfloué de vieilles interviews dans lesquelles elle semblait critiquer et se distancer du pays.

Zhao n’a pas abordé la controverse directement, mais a récemment déclaré qu’il lui faudrait “encore quelques années” avant qu’il n’ose aborder ses racines d’enfance à l’écran.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

“Je sens que je devrais penser à l’angoisse des adolescents et tout ça et rentrer à la maison”, a-t-il déclaré. «Cela me prendra encore quelques années. Je pense que j’ai besoin de mûrir davantage, de ne pas avoir peur de me regarder.

Pour l’instant, elle vit dans la partie rurale et quelque peu hippie d’Ojai, en Californie, avec son mari, un directeur de la photographie britannique et deux chiens.

Et dans un autre signe qu’il pourrait définitivement abandonner ses racines indépendantes, le prochain projet de Zhao après “Eternals” sera une version occidentale de science-fiction futuriste de “Dracula”.