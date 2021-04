Chloé Zhao entre dans l’histoire en remportant l’Oscar du meilleur réalisateur ⋆ .

Chloé Zhao vient d’entrer dans l’histoire en étant la première femme asiatique, la première femme de couleur et seulement la deuxième femme à remporter le prix du meilleur réalisateur aux Oscars. En nous apportant Nomadland, Zhao est une réalisatrice à couper le souffle et c’est magnifique de la voir obtenir la reconnaissance qu’elle mérite.

Nomadland, qui raconte l’histoire de Fern (Frances McDormand) vivant hors de sa camionnette en raison de la Grande Récession, est un regard sur la lutte que doivent affronter de nombreux Américains. Avec des paysages magnifiques, un regard incroyable sur les personnages et la volonté de continuer, Zhao a donné vie à l’histoire de Fern d’une manière à couper le souffle. (Zhao aurait également dû gagner pour le meilleur scénario adapté, mais je suis heureux qu’elle ait remporté l’Oscar de la réalisation.)

C’est tout simplement magnifique de voir Zhao monter sur scène et être fidèle à elle-même et à ce qu’elle représente. «Ceci est pour quiconque a la foi et le courage de défendre la bonté en soi et les uns des autres, peu importe combien il est difficile de le faire.» C’est une belle cinéaste avec d’énormes succès devant elle et je suis tellement heureuse que Zhao ait obtenu la reconnaissance et le prix qu’elle mérite.

Vous pouvez voir une partie du discours de Zhao ici!

«J’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que je rencontrais partout dans le monde. C’est donc pour tous ceux qui ont la foi et le courage de s’accrocher à la bonté et à eux-mêmes, et… les uns aux autres. Regardez le discours d’acceptation du meilleur réalisateur de Chloé Zhao: https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/Q7oQYJgjh5 – ABC News (@ABC) 26 avril 2021

Twitter était très excité pour la victoire de Zhao!

Chloé Zhao prononce son discours #Oscars: «Ceci est pour quiconque a la foi et le courage de défendre la bonté en soi et les uns des autres, peu importe combien il est difficile de le faire.» Lisez la liste complète des gagnants: https://t.co/Udr9FyooKe pic.twitter.com/4d8alKme4p – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 26 avril 2021

Chloé Zhao devient la première femme asiatique, la première femme de couleur et seulement la deuxième femme (après Kathryn Bigelow) à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur. Putain enfin. #Oscars – Femmes réalisatrices (@women_direct) 26 avril 2021

Je regarde une réalisatrice chinoise prononcer un discours en chinois après avoir remporté l’Oscar de la réalisation. Je ne suis pas sûr de pouvoir exprimer sa taille, surtout cette année. Félicitations, Chloe Zhao. #Oscars – Rebecca Ford (@Beccamford) 26 avril 2021

LE POEME CHINOIS CLASSIQUE À TROIS PERSONNAGES?!?! ?? # CHLOEZHAO VRAIMENT SORTI ICI EN leur racontant comment nous avons élevé mon cul pensait que mémoriser était un jeu amusant avec maman lmaaooooooo # Oscars – Jenny Yang (@jennyyangtv) 26 avril 2021

Zhao arrive ensuite dans le monde Marvel avec The Eternals et j’ai hâte de voir «De la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao» sur chaque affiche que nous pouvons voir. Et si l’éloge de Kevin Feige pour son travail sur le film est quelque chose à dire à ce sujet, nous sommes dans un autre grand film de Chloé Zhao.

(image: CHARLY TRIBALLEAU / . via .)

