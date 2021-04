Chloe Zhao et Nomadland gagnent alors que Netflix balaie ⋆ .

Meilleur picture: Nomadland

Meilleur acteou: Sir Anthony Hopkins (Le Père)

Meilleur acteur de soutien: Daniel Kaluuya (Judas et le Messie noir)

Meilleure actrice: Frances McDormand (Nomadland)

La meilleure actrice dans un second rôle: Yuh-Jung Youn (Minari)

Meilleur director: Chloe Zhao (Nomadland)

Meilleur long métrage d’animation: Âme

Meilleure photographie: Erik Messerschmidt (Mank)

Meilleur montage de film: Mikkel EG Nielsen (son du métal)

Meilleure conception de costumes: Ann Roth (Fond noir de Ma Rainey)

Meilleure partition originale: Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste (Soul)

Meilleure chanson originale: Combattez pour vous (Judas et le Messie noir)

Scénario adapté: Le père – Christopher Hampton et Florian Zeller

Scénario original: Jeune femme prometteuse – Emerald Fennell

Meilleur design de production: Mank

Meilleur maquillage et coiffure: Fond noir de Ma Rainey

Meilleur son: Son de métal

Meilleur court métrage en direct: Deux étrangers éloignés

Meilleurs effets visuels: Principe

Meilleur long métrage documentaire: Mon professeur de poulpe

Meilleure fonctionnalité internationale: Another Round (Danemark)

Meilleur court métrage d’animation: Si quelque chose arrive, je t’aime

Meilleur court métrage documentaire: Colette

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();