Chloe Zhao parle d’Eternals et de la réalisation du film le plus diversifié du MCU

Dans Eternals, nous voyons que Phastos, joué par Bryan Tyree Henry, est l’un des Eternals et est marié à un homme et ensemble, ils ont un jeune fils. Ils représentent le premier couple gay de l’univers Marvel cinematic et il est préférable de les voir en famille. D’un autre côté, Sprite, joué par Lia McHugh, est un personnage fluide entre les sexes et tandis que Loki l’a apporté au MCU avec sa nouvelle série sur Disney +, Eternals est la première fois que Marvel l’a dépeint dans un film.

En réalisant le premier film avec un couple de même sexe et un personnage fluide, Chloé a commenté que chez Marvel Ils lui ont donné beaucoup de liberté pour créer les Éternels. « Je pense que Marvel veut faire ça depuis longtemps aussi, je me sens très chanceux qu’ils m’aient choisi pour le faire, je suis une fille et j’aime ces choses, j’adore les films de super-héros et j’ai toujours hâte de voir les nouveaux films de super-héros « , a-t-il déclaré dans entretien avec ELLE Mexique.

La réalisatrice a également déclaré que Marvel était très disposée à concrétiser sa vision de l’histoire. En fait, en plus de la réalisation, Zhao a écrit le scénario. Décrit faire un film MCU comme le plus grand terrain de jeu Histoire. « C’était un processus très organique, faire un film si grand que vous collaborez constamment, et je ne pensais pas que les gens seraient comme ce que vous voulez Chloé ? J’ai dû apprendre à communiquer ce que je veux de la manière la plus concise parce que tout ce que vous dites que les gens passent immédiatement, il y a des centaines de personnes qui essaient d’y arriver, j’ai des idées et puis ils reviennent et me montrent à quoi ressemble cette idée, à quoi va ressembler un Devi, c’est comme être dans le plus grand terrain de jeu de l’histoire », a-t-il commenté dans une interview.